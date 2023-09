A estrela dos Raiders, Jacobs, ‘acabando com a ferrugem’ após a controvérsia do contrato fora de temporada

Tele Invasores de Las Vegas abriu o 2023 NFL temporada com uma vitória difícil por 17-16 sobre seus rivais, o Denver Broncos. A vitória estabelece um marco importante para as batalhas que temos pela frente no AFC Oestemas o resultado também tem significado para o Invasores no sentido de que venceram apesar de não terem recebido grandes contribuições de seu astro running back.

Josh Jacobs, o atual campeão de jardas corridas da NFL, foi limitado a apenas 48 jardas em 19 corridas – um dos piores jogos de sua carreira. O Tudo profissional running back aguentou a maior parte do verão em busca de um novo contrato com Las Vegas mas finalmente retornou com um contrato de um ano – e agora ele precisa se atualizar.

Jacobs se preocupando com os detalhes

Jacó sentou-se fora do Invasores‘campo de treinamento e também não jogou na pré-temporada. Mas ele estava ativo na semana 1 depois de concordar com um contrato de um ano no valor de US$ 12 milhões em 26 de agosto – embora não estivesse em boa forma.

Em entrevista com ESPNJacobs disse que esteve perto inúmeras vezes de “interromper” uma corrida para um grande ganho, mas não conseguiu compensar a falta de tempero.

São apenas os pequenos detalhes. Não só isso, cara, eu também tenho que tirar a ferrugem. Foram algumas peças em que senti que tropecei um pouco. Peças que eu sabia que poderia ter feito ou leituras que cheguei um pouco atrasadas. Josh Jacobs

Jacobs, que correu para 1.653 jardas e 12 touchdowns em 340 corridas no ano passado, jogou 47 snaps contra Denver – apenas um de sua média de 48 snaps por jogo em 2022. Treinador principal Josh McDaniels estava confortável em dar a Jacobs seu envolvimento ofensivo normal e não parece ter nenhuma preocupação com o ataque do jogador de 25 anos.

“Ninguém é mais crítico do seu próprio desempenho do que nenhuma palavraentão ele verá coisas que pode fazer melhor e trabalhará muito para melhorar, assim como nossa equipe”, disse ele.

Sinais do velho Jacobs

Embora Jacó não teve um jogo excelente no domingo, ele deu sinais de que seu Tudo profissional a forma não está muito longe.

No início do segundo trimestre de DenverJacobs se separou para um ganho de 19 jardas em um passe checkdown de Jimmy Garoppoloe a Invasores chutou um field goal quatro jogadas depois.

No final do quarto trimestre, com Las Vegas mantendo a vantagem de um ponto, Jacobs surgiu com um enorme bloqueio Broncos Zagueiro Alex Singletonpermitindo Garoppolo para correr para uma primeira descida que sela o jogo.

Os Raiders estão tentando chamar a atenção no AFC Oeste nesta temporada, após uma campanha decepcionante de 6-11 em 2022. Uma melhoria defensiva – bem como um retorno de Jacobs à forma – ajudará Las Vegas na luta com unhas e dentes para chegar aos playoffs no AFC.