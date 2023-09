A Europa está mais perto de vencer a Ryder Cup após um sábado cheio de ação

EA Europa está mais perto de retomar o Copa Ryder depois de encerrar a ação de sábado com uma vantagem de 10,5-5,5.

A vantagem é significativa porque nenhuma equipa alguma vez recuperou de uma desvantagem de cinco para vencer nos 96 anos de história do evento.

O time da casa dominou os quartetos matinais de arremessos alternativos, vencendo por 3-1 e ampliando sua vantagem para 9,5-2,5.

Viktor Hovland e Ludvig Aberg foram a grande história, vencendo cada um dos primeiros quatro buracos contra Brooks Koepka e Scottie Scheffler.

Na verdade, eles venceram cinco após sete e depois fizeram os próximos quatro buracos para encerrar a partida. Os americanos não venceram um único buraco, tornando-se a maior margem de vitória em uma partida de 18 buracos de qualquer formato na Ryder Cup.

Rory McIlroy e Tommy Fleetwood adicionou outro ponto ao derrubar Jordan Spieth e Justin Thomasenquanto Brian Harman e Max Homa entregou o primeiro ponto completo dos EUA com a vitória sobre Shane Lowry e Sepp Straka.

Jon Rahm e Tyrel Hatton adiado Patrick Cantlay e Xander Schauffele para vencer a última partida da manhã.

Os EUA mantêm as coisas interessantes na Ryder Cup 2023

Apesar das dificuldades da manhã, os EUA venceram a sessão final por 3-1, reduzindo o défice para 10,5-5,5 antes da acção de domingo.

A sessão viu Cantlay vença os dois últimos buracos com birdies para garantir mais um ponto para os americanos e ganhe impulso a seu favor.

No entanto, a apresentação atraiu vaias dos fãs após Cantlay comemorado com seu caddie. Os demais jogadores americanos comemoraram agitando seus bonés no ar, uma referência ao fato de que relatos sugerem que ele está se recusando a usar um porque não está sendo pago para fazê-lo na competição.

McIlroy não estava satisfeito CantlayO caddie do jogador caminhou em sua linha de putting, embora os dois mais tarde parecessem conversar e discutir as coisas.