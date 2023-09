A Europa mantém a Copa Solheim depois que o herói da cidade, Ciganda, derrotou Korda

Texistem muitas maneiras de ganhar uma Copa Solheim, mas as vitórias são mais saborosas quando vêm carregadas de emoção, tensão, incerteza e nervosismo. A Europa teve que sofrer, mas no final conseguiu reter a taça no empate de 14 a 14.

O ímpeto oscilou entre as equipes durante uma dramática sessão de simples. No final, a edição de 2023 da Solheim Cup chegou ao limite.

Isso é quando Carlota Ciganda entregue, birdieing nos dias 16 e 17 para derrubar Nelly Korda e deu início às comemorações dos adorados torcedores da casa.

“Estou muito feliz por fazer isso por Susana [Pettersen]”, uma emoção Ciganda disse.

“Estou muito feliz por fazer isso por todos aqui, pela família, o público espanhol tem sido incrível, estou muito feliz.

“Eu vi Susana aos 16 anos e ela me contou algumas coisas e eu pensei: ‘Vou fazer isso por ela porque a amo e ela merece isso’.

“Amo a minha equipa, adoro a Europa, adoro a Espanha, adoro a Solheim Cups.”

Carlota Ciganda.

Muito drama

Com a Europa e os EUA num impasse de 8-8 antes dos jogos individuais de domingo, poucos poderiam imaginar o drama que se desenrolou a partir daí.

A Europa avançou pela primeira vez quando Leona Maguire derrubou Rosa Zhang 4 e 3 no segundo jogo.

Os EUA responderam e ficaram com 13-11 depois Lilia Vu derrotado Madeleine Sagstrom.

Naquele momento a vitória parecia certa para Stacy Lewis‘, no entanto, a Europa reagiu quando mais importava. Caroline Hedwall lutou de 2 a menos para a derrota Aliado Ewing no último green, enquanto Maya Stark instaurou processo após derrubar Corpo de Alice.

Isso é quando Ciganda deu o golpe decisivo, com o espanhol a acertar grandes remates de abordagem aos 16 e 17 para garantir que a Solheim Cup permanecesse na Europa após uma edição de 2023 que será lembrada por muito tempo.

“Eu acho que é para ser”, disse Pettersen, capitão da equipe Europa. “Tudo se resumiu a Charlottena Espanha, pelas próprias mãos.

“Eu caminhei com ela até os 16 anos e disse: ‘É assim que você queria? Porque está tudo em suas mãos agora’. E ela disse, ‘Estou pronta para isso’.

“Temos a melhor equipa. Estou muito orgulhoso deles, eles jogam com o coração.”