A Europa permanece próxima depois de dividir quatro partidas contra os Estados Unidos na Copa Solheim

Snovatos suecos Maya Stark e Lynn Grant manteve-o perto para Europa no Taça Solheim no sábado, fazendo birdie putts cruciais em seus dois últimos buracos para ajudar os anfitriões a dividir as quatro partidas matinais e ficar apenas 7-5 para baixo contra o Estados Unidos.

Stark e Grant derrotados Danielle Kang e Andreia Lee 1 no grupo final para garantir uma divisão de 2-2 no início da sessão. A tacada de Stark no dia 17 colocou a Europa à frente, então Grant garantiu a vitória ao afundar a dela no dia 18.

Stark e Grant, bons amigos fora do campo também, fizeram sua estreia na Solheim Cup com uma derrota no quarteto inicial na sexta-feira.

Os EUA partiram para o seu melhor começo de todos os tempos, com vantagem de 4 a 0 na sexta-feira de manhã. Os europeus se recuperaram nas partidas de quatro bolas da tarde para reduzir a vantagem para 5-3 no fim de semana.

Os europeus, que tentavam vencer pela primeira vez três Taças Solheim consecutivas, foram apontados como favoritos depois de trazerem um plantel experiente para Espanha. Os americanos chegaram com um time jovem, mas com vários jogadores que venceram grandes torneios recentemente.

A Europa conquistou o primeiro ponto no sábado com o favorito do público local Carlota Ciganda e Emily Pedersen da Dinamarca vencendo por 2 e 1 contra Jennifer Kupcho e Lilia Vuo número 2 do mundo que ainda não venceu nenhuma partida no Finca Cortesin.

“Foi bom sair cedo e conseguir aquele ponto para podermos ficar à frente dos americanos”, disse Pedersen, que na sexta-feira fez o segundo hole-in-one na história da Solheim Cup.

Estados Unidos respondem para manter a liderança

Nº 3 do mundo Nelly Korda e campeã do Aberto Feminino dos EUA Corpo de Alice deu aos EUA seu primeiro ponto ao cruzar 5 e 3, passando por Georgia Hall e Celine Boutier no último grupo da manhã. Korda conquistou o ponto com um longo birdie putt no par 4 15. A dupla norte-americana já havia vencido a primeira partida do quarteto na sexta-feira.

O francês Boutier, o europeu mais bem classificado que jogava um dos melhores jogos de golfe antes da Solheim Cup, continua sem vencer.

Veterano dos EUA Lexi Thompson e Megan Kang conquistou a segunda vitória ao derrotar Leona Maguire e Anna Nordqvist 1 para cima. Os americanos assumiram a liderança depois que Nordqvist, que também atua como vice-capitão da Europa, errou uma tacada média no dia 17.

“Sabíamos que tínhamos que trazer o nosso jogo ‘A’”, disse Thompson. “Recebemos algumas derrotas antes dos últimos nove e permanecemos positivos.”

Copa Solheim 2023

A Espanha sediará a Solheim Cup pela primeira vez, 26 anos depois de ter sediado a Ryder Cup masculina em Valderrama. A Ryder Cup deste ano acontecerá em Roma na próxima semana. É a primeira vez que ambos os eventos são realizados em semanas consecutivas e muitos esperavam mais colaboração entre os organizadores para melhor promover o golfe.

A LPGA, que ajuda a organizar a Solheim Cup nos Estados Unidos, disse em comunicado que “reconhece as complicações logísticas apresentadas pela união de duas organizações”, mas acrescentou que “sabemos de mais colaboração entre os jogadores de golfe masculinos e femininos que representam os Estados Unidos”. Os Estados seriam benéficos para atletas, torcedores e parceiros.”