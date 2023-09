A ex Julia Fox de Kanye West canaliza Kim Kardashian com um novo visual drástico durante a New York Fashion Week

Julia Fox, que alcançou a fama por seu papel de Julia De Fiore em Uncut Gems, de Adam Sandler, chocou seus fãs recentemente com um visual completamente novo. A ex-namorada de Kanye West ficou loira como Kim Kardashian.

Julia, que recentemente lançou seu livro de memórias intitulado ‘Down the Drain’, mudou para um cabelo loiro em cascata, fazendo muitas cabeças girarem.

Ao promover o livro, Fox usava um traje todo de courosaia de couro preta complementada com jaqueta de couro com zíper e contrastou o look com calçados em tons pastéis.

No livro de memórias, Júlia Fox mencionou que estava passando por um “caminho turbulento para a supremacia cultural: o relacionamento volátil de seus pais que dividiu sua infância entre Itália e Nova York e deixou-a em grande parte se criando”.

Ela então alegou que seus relacionamentos naquela época não eram ótimos, pois ela estava envolvida com “um namorado traficante de drogas possessivo e abusivo” que a fez passar por muita coisa enquanto ela teve que ir “para a prisão e também para um hospital psiquiátrico“.

Além disso, ela também abordou muitos outros trabalhos ela tinha antes de modelar e estrelar filmes de grande sucesso, no livro de memórias ela disse que fez alguns “trabalhar como dominatrix” e também falou sobre um difícil “hábito de heroína” que ela suportou.

Kanye West ‘esposa’ era muito popular para ‘liberando o mamilo’ com seu traje transparente e colante, no entanto, Julia Fox compareceu à New York Fashion Week com um traje de parar o desfile.

A Fox teve reação negativa na Internet depois que a estrela de Uncut Gems foi ridicularizada por sua entrevista, onde se declarou uma musa de criadores, como o diretor do UG e Kanye West.