A ex-mulher de Eminem, Kim, reaparece com um novo visual impressionante para o casamento da filha Hailie

A ex-esposa de Eminem, Kim Mathers, que ficou famosa devido às faixas dissimuladas do rapper, mostra um novo visual para o casamento de sua filha. O visual ‘grunge’ pegou muitos de surpresa enquanto ela exibia cabelos loiros curtos e tatuagens.

Inicialmente, o The US Sun postou algumas fotos em que ela carregava caixas enquanto fazia algumas tarefas com a filha.

Kim e Eminem se reunirão em breve

A ex-mulher de Eminem, Kim, fala sobre seu relacionamento atual com Eminem. Kim disse que, apesar de seus problemas anteriores com Eminem, ele também esteve ao seu lado e verifica se ela está bem. Quando questionado sobre quantas vezes ele vê Eminem, ele brincou: “Não com frequência, mas com frequência suficiente”. pic.twitter.com/ywajXAb3n6 ? Eminem Detroit (@EminemDetroit88) 22 de setembro de 2023

Eminem e Kim se verão no casamento de sua filha Hailie com seu namorado de longa data, Evan McClintock. De acordo com a saída, Eminem levará Hailie até o altar.

Enquanto isso, Kim mencionou que ela tem mantido contato com Eminem e embora todos nós tenhamos testemunhado seus pensamentos íntimos sobre sua ex-esposa por duas vezes, eles eventualmente fizeram as pazes, eles se veem “não com frequência, mas com frequência suficiente! “

Eminem levará Hailie até o altar

Esta não é a primeira vez que Eminem levou alguém até o altar como se fosse no verão, Slim Shady’s a filha adotiva Alaina se casou em sua cidade natal, Detroit, Michigan, com seu namorado de longa data, Matt Moller, enquanto Hailie era sua dama de honra.

Em sua postagem no Instagram, Alina escreveu “9 de junho de 2023, simplesmente um dos melhores dias da minha vida, nesta vida e na próxima, minha alma sempre encontrará a sua”.

Alina para quem o rapper liga ‘Lainey’ é filha da irmã gêmea de Kim Alvorecer que teve problemas com abuso de substâncias e faleceu em 2016 devido a uma overdose, uma situação terrível que Kim reconheceu em seu obituário.

Kim disse “Dawn era minha doce e linda irmã que se perdeu, eu mantive uma luz acesa para ela esperando que ela encontrasse o caminho de volta para mim. Sinto falta dela e a amo mais do que qualquer coisa que eu poderia dizer. Eu queria que ela estivesse aqui para que eu pudesse abraçá-la e dizer que a amo.”

Novo visual da ex Kim Mathers de Eminem. pic.twitter.com/x4cfdZeAKE ? Sam (@gipsybei) 22 de setembro de 2023

Alina também fez outro post elogiando a prima-irmã”Minha irmã finalmente está noiva. Não há muitos momentos na vida que te deixem com uma sensação de pura felicidade, mas esse tem que ser um deles. Olhar para minha irmã mais nova e vê-la vivendo sua melhor vida – uma vida que alguns podem pensar que sempre foi fácil – me deixa nas nuvens.”