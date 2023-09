A ex-superestrela da WWE Mandy Rose diz que apenas a modelagem de fãs levou a um dinheiro que “mudança de vida”

Ex-estrela da WWE Mandy Rosa diz que está juntando a massa fora do círculo quadrado… andaimes TMZ Esportes ela está super grata por aqueles que apoiam sua carreira “lucrativa” no OnlyFans.

Mas, em vez de deixar o escândalo tirar o fôlego de suas velas, Amanda desde então foi a todo vapor com seu conteúdo sexy… e quando conversamos com ela esta semana sobre sua carreira de modelo adulta, ela ficou maravilhada com o sucesso seu novo empreendimento foi.

“Tem sido incrível”, disse Amanda. “Financeiramente, estou indo muito bem. E honestamente, pessoalmente e mentalmente, estou indo muito bem. Tenho muito mais tempo para ficar com minha família e me envolver em mais coisas que nunca pensei que conseguiria. envolvido em.”

Quanto ao OF, Amanda adora como consegue documentar todas as partes de sua vida e interagir com seus maiores seguidores… e, claro, com o dinheiro.