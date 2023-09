A experiência de “quase morte” de Lewis Hamilton surfando com Kelly Slater: senti a onda como uma bomba explodindo

Lewis hamiltonsete vezes Fórmula 1 Campeão Mundial, relembrou em entrevista ao Robb Report o dia em que sentiu que estava perto da morte surfando com o lendário Kelly Slater.

O piloto inglês da Mercedes, grande fã do surf, é amigo de Slater11 vezes vencedor da Liga Mundial de Surf e para muitos o melhor surfista de todos os tempos.

“Houve ondas de quase 8 metros e Kelly me disse: “Acho que você não consegue entrar na água”,” lembra Hamilton sobre aquele dia, há dois anos, em Pipeline (Havaí), noticiado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O piloto de Fórmula 1 ignorou o conselho do amigo: “Sempre corri riscos. Quando alguém me disser ‘você não pode subir naquela árvore’… eu subirei.

“Eu remei até a onda… era um tubo enorme, Kelly estava na minha frente. Eu só tinha que ter certeza de que não seria pego. Então mergulhei, segurei-me no recife e orei. Eu podia sentir a onda caindo atrás de mim, como uma bomba explodindo. Minha prancha quebrou e partiu ao meio. Achei que estava muito perto do fim. Mas isso, por algum motivo, me excita.”

O inglês de 38 anos reconhece que “quando era mais jovem, era imprudente na pista. Corri muitos riscos e tive sorte de não me lesionar. Agora posso medir o risco de forma mais inteligente. Sempre fui bom em saber meu limite e meu limite é maior do que a maioria das pessoas. E sempre me senti confortável quando estou perto do limite.”