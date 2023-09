O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta fundamental na gestão de informações sobre as famílias de baixa renda no Brasil.

Cadastro Único: a falta de atualização pode resultar na perda do BPC/LOAS para milhões de pessoas

Criado com o objetivo de identificar e caracterizar essas famílias, o Cadastro Único permite o acesso a diversos programas sociais e benefícios, incluindo o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o Minha Casa Minha Vida, entre outros.

No entanto, a falta de atualização no Cadastro Único pode ter sérias consequências, incluindo a suspensão ou cancelamento dos benefícios. Entenda a importância da atualização do CadÚnico e como as famílias podem realizar esse processo de forma eficiente.

Como se cadastrar no Cadastro Único?

Para acessar os programas sociais oferecidos pelo governo, as famílias de baixa renda devem se cadastrar no Cadastro Único por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) localizados em todo o país. O processo de cadastro envolve algumas etapas simples:

1. Localize um CRAS

O primeiro passo é encontrar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Em suma, os CRAS são unidades de atendimento social presentes em diversos municípios, e você pode obter informações sobre o CRAS em sua cidade por meio da prefeitura local, do site do Ministério da Cidadania ou da Secretaria de Assistência Social de seu município.

2. Agende o atendimento



Entre em contato com o CRAS para agendar um atendimento. Geralmente, o atendimento é agendado previamente para evitar aglomerações e garantir um processo mais eficaz. Se possível, realize o processo de agendamento online.

3. Documentos necessários

No dia do atendimento, é essencial levar os seguintes documentos de todos os membros da família que residem na mesma casa:

CPF ou título de eleitor (caso possuam)

RG (carteira de identidade)

Certidão de nascimento (para menores de idade)

Comprovante de endereço (contas de consumo)

Comprovante de renda (caso possuam)

Documentos que comprovem a situação da família, como declaração escolar dos filhos, carteira de trabalho, declaração de renda e quaisquer outros documentos relevantes.

4. Preenchimento do formulário

No CRAS, você será orientado a preencher um formulário com informações sobre todos os membros da família, como idade, escolaridade, ocupação, renda, entre outros.

Quando atualizar o CadÚnico?

A atualização no Cadastro Único é crucial para garantir que as famílias continuem tendo acesso aos programas sociais e benefícios para os quais são elegíveis. Contudo, é importante estar atento às situações que exigem a atualização no cadastro, incluindo:

Mudança na composição familiar

Qualquer alteração na composição da família, como nascimento de filhos, casamentos, separações, adoções ou falecimentos, deve ser informada ao Cadastro Único para manter as informações atualizadas.

Troca de endereço

Caso a família mude de endereço, é fundamental comunicar essa alteração ao Cadastro Único para garantir a continuidade dos benefícios.

Mudança na renda familiar e nos dados pessoais

Além disso, se a renda da família aumentar ou diminuir significativamente, é necessário atualizar essa informação no Cadastro Único, uma vez que isso pode afetar a elegibilidade para determinados programas.

Qualquer mudança nos dados pessoais dos membros da família, como nome, idade, escolaridade e ocupação, deve ser informada ao Cadastro Único. Desse modo, qualquer mudança nas informações fornecidas inicialmente no cadastro que possa afetar a elegibilidade para programas sociais deve ser comunicada ao Cadastro Único.

Famílias que não efetuarem a atualização de seus dados dentro do prazo estão sujeitas a ter seus benefícios bloqueados e, eventualmente, encerrados. É crucial que as famílias estejam cientes da necessidade de atualizar o CadÚnico sempre que ocorrerem mudanças em sua situação.

Dessa forma, poderemos assegurar que os 5,3 milhões de idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) continuem a receber o auxílio essencial para sua subsistência.