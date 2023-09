A famosa Villa Lake Como de George Clooney chega ao mercado por US$ 107 milhões

Ho galã de Hollywood George Clooney e sua esposa, Amal Clooneycolocaram seu icônico Vila Lago de Como no mercado por um surpreendente 100 milhões de euros (US$ 107 milhões).

A venda marca o fim de uma era para o casal, pois esta pitoresca propriedade tem valor sentimental por ser o local onde se cruzaram pela primeira vez.

Era só uma questão de tempo

Rumores sobre as intenções de George Clooney de se separar ‘Vila Oleandra’ circulam há anos.

Os relatórios surgiram pela primeira vez em 2010com preocupação com a constante atenção dos paparazzi atraídos para a área devido à presença do ator.

Em 2015logo após seu casamento com o advogado Amal Clooneyesses rumores ressurgiram, sugerindo que Jorge estava pensando em vender a villa para escapar dos olhares da mídia e dos turistas.

Uma venda discreta

De acordo com Página seisque relatou pela primeira vez sobre a venda, a listagem é excepcionalmente discreta, direcionada a indivíduos de alto patrimônio líquido, sem publicidade pública ou cobertura da imprensa.

O 62 anos ator inicialmente comprou a villa do Heinz família (proprietária do Pittsburgh Steelers) por US$ 7 milhões em 2002.

Se a propriedade for vendida perto do preço pedido, isso significaria um lucro significativo para o ator.

Lake Como tem sido um retiro querido para o Clooneys. Eles eram frequentemente vistos aproveitando o local deslumbrante durante os meses de verão.

A história de amor do casal começou quando Amal visitado George residência em 2013, apresentado por um amigo em comum. Seu romance turbulento levou a um casamento apenas um ano depois, em 2014.

A propriedade ainda foi ampliada com a compra do adjacente Villa Margherita para garantir a privacidade.

A idílica vila tornou-se um refúgio para o casal, seus filhos gêmeos, Alexandre e Elae um ponto de encontro para amigos famosos, incluindo o ex-presidente dos EUA Barack Obama, Príncipe Harry, Meghan Markle, Jennifer Anistone Matt Damon.