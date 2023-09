A filha de Beyoncé, Blue Ivy Carter, rouba a cena na apresentação do aniversário de 42 anos da mãe

Beyoncé comemorou seu 42º aniversário com uma performance deslumbrante no SoFi Stadium da Califórnia, em Inglewood.

Sua filha de 11 anos, Blue Ivy Carter, roubou o show em uma roupa prateada, encantando a multidão com suas habilidades de dança.

Assista à apresentação de Blue Ivy Carter no aniversário de 42 anos de Beyoncé

Blue Ivy Carter rouba a cena no aniversário de 42 anos de BeyoncéMarca English

O evento repleto de estrelas contou com as participações de Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Justin Bieber, Lizzo, Zendaya, Diana Ross e Kendrick Lamar, todos os quais dividiram o palco com Beyoncé.

Blue Ivy Carter rouba a cena no aniversário de 42 anos da mãeKim KardashianInstagram

Blue Ivy, nascida em 7 de janeiro de 2012, não é apenas uma dançarina talentosa, mas também cantora, o que lhe valeu o título de “o bebê mais famoso do mundo” da revista Time logo após seu nascimento.

O show marcou a parada final do Los Angeles Passeio Renascentistaculminando com Diana Ross liderando o público cantando “Feliz Aniversário” para Beyoncé.