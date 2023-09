A filha de Kobe Bryant, Natalia, impressiona Mookie Betts com o primeiro arremesso

Los Angeles Dodgers jarro Apostas Mookie ficou impressionado com Natália Bryantfilha do falecido grande Kobe Bryantdepois que ela lançou o primeiro arremesso na noite de sexta-feira no Dodger Stadium, quando o time sediou o Atlanta Braves na “Noite dos Lakers”.

Natalia, de 20 anos, lançou a bola e ela só deu um salto antes de chegar à luva de Betts, que era o apanhador designado. Ele estava usando o número 24 de Kobe Los Angeles Lakers camisa por cima do uniforme.

Vanessa Bryant também esteve em campo no momento icônico, junto com as irmãs mais novas de Natalia, de 6 anos Bianca e 4 anos Capri. Gerente geral do Lakers e agente de longa data de Kobe, Rob Pelinkatambém esteve presente.

Natalia e sua família usavam camisetas dos Dodgers. Nas costas de Vanessa estava escrito “Queen Mamba”, referindo-se ao apelido de Kobe.

Betts, 30, e Natalia se abraçaram sorrindo e rindo após sua apresentação. Ele mostrou o polegar para cima para ter certeza de que ela sabia que o arremesso não era tão ruim.

Natalia Bryant seguindo os passos do pai

Kobe lançou o primeiro arremesso no Dodger Stadium em 2000 e sua filha está fazendo o mesmo duas décadas depois.

Os fãs dos Dodgers e dos Braves tornaram o momento ainda mais memorável para Natalia, ao unirem forças para gritar “Kobe” enquanto ela pisava no monte.

A organização Dodgers também doou US$ 100.000 para o Fundação Esportiva Mamba e Mambacitaem homenagem Gianna Bryantirmã mais nova de Natalia.

Gianna, Kobe e outros sete passageiros morreram em um trágico acidente de helicóptero em Los Angeles há quase quatro anos.