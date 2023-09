A filosofia única de treinamento de Dan Campbell brilha na impressionante vitória do Lions

Daniel Campbello treinador principal do Leões de Detroit, não é apenas um treinador; ele é um cultivador de uma cultura única dentro de sua equipe. Depois de uma impressionante vitória por 21-20 sobre o Chefes de Kansas CityOs comentários pós-jogo de Campbell esclarecem sua crença inabalável em seu time.

“Não aprendi nada. Verifiquei o que já sabia”, declarou Campbell com confiança quando questionado sobre o desempenho de sua equipe. Estas palavras revelam a sua profunda confiança nas capacidades da sua equipa, consolidando a base da sua filosofia de treinador.

Campbell elogiou ainda mais a resiliência de sua equipe, afirmando: “Esta é uma equipe resiliente… Fomos feitos para lidar com algumas coisas.” Ele acredita firmemente que eles possuem coragem para superar qualquer desafio que cruze seu caminho. Este tipo de confiança não é apenas inspiradora; é contagiante, dando o tom para os empreendimentos futuros da equipe.

As expectativas do treinador eram claras: “Esperávamos vencer este jogo”. Mesmo quando confrontado com imperfeições no seu desempenho, Campbell enfatizou a sua unidade: “Se uma unidade estiver com dificuldades, as outras duas irão salvá-la.”

Ele é elogiado pelos especialistas

Jason Smith, da FOX Radio, aponta acertadamente que nem todos os grandes treinadores se enquadram nos mesmos moldes, enfatizando a importância de fomentar uma cultura vencedora. “Há um equívoco sobre o que as pessoas e os torcedores pensam que é um grande treinador. Todo mundo segue a mesma coisa: ‘esse cara tem um ótimo sistema’… E essa é uma maneira de ser um grande treinador. Mas às vezes treinar é diferente. Como Deion Sanders. Deion não é um grande jogador, mas é ótimo em promover uma cultura, e é exatamente isso que Dan Campbell é. Ele criou uma cultura, onde você pode ver que seus jogadores adoram jogar para ele.

Mike Harmon traça um paralelo com o lendário treinador Phil Jackson, destacando a importância de alinhar as personalidades dos jogadores com a cultura do time: “Se você olhar para Phil Jackson na NBA, ele fez a mesma coisa. continuidade com seu front office para encontrar o tipo de jogadores que você gostaria de contratar. Jared Goff necessariamente se encaixa na estética do que você acha que é um quarterback de Dan Campbell?