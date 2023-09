A frase de ‘The Office’ que resultou em multa de US$ 60 mil e é uma das mais inofensivas

Thouve muitas séries de comédia nos últimos 50 anos, mas poucas são tão lembradas hoje quanto ‘The Office’. A adaptação americana, liderada por Steve Carrellé um dos mais aclamados e inclui inúmeras piadas sexuais ou ofensivas e, em vez disso, a maior multa que recebeu foi devido a uma frase inofensiva que passou despercebida.

Tudo foi revelado graças ao podcast ‘Office Ladies’, apresentado por Jenna Fischer e Angela Kinseyduas das atrizes da série e que interpretaram os papéis de Pam e Angela respectivamente. Jennifer Celottaque já atuou como roteirista de comédia de ficção, participa de sua última edição.

Que cena custou 60.000 dólares a ‘The Office’?

A cena em questão se passa no décimo episódio da terceira temporada e é intitulada ‘Natal Japonês’. Em um ponto, Steve CarrellO personagem de Michael Scott, diretor Michael Scott, acena com algumas passagens aéreas enquanto recita um verso da música ‘Two tickets to Paradise’ de Eddie Dinheiro.

Durante a edição de som, eles não hesitaram em seguir em frente com seus planos e sabiam que haveria consequências: “Isso vai nos custar 60 mil dólares”. No entanto, Celota assumiu o risco e tudo foi incluído na edição final de ‘The Office’. “Nenhuma das minhas piadas custou tanto”, confessa o roteirista no podcast.

Depois disso, Celota diz que depois eles se certificaram de que não fossem multados mais vezes e, de fato, no mesmo capítulo havia uma referência a uma música de João Mayer e eles aproveitaram de BJ Novakamizade com ele para fazê-lo não registrar queixa contra eles. O artista concordou, mas em troca de algo que tinha a ver com alguns prêmios que o personagem de Michael Scott deu.

“Inicialmente, Mayer relutou, mas acabou aceitando se, em troca, dermos um Dundie para ele”, conta o roteirista.