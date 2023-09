A frase que Jordan Poole disse a Draymond Green que o derrubou foi revelada!

Ctodos nós já vimos aquele vídeo infame onde Draymond Green dá um soco em Jordan Poole na cara durante um Guerreiros do Golden State dar certo. Todos queriam saber o que o jogador mais jovem disse, um comentário que acabou por levá-lo a ser negociado com o Feiticeiros de Washington e efetivamente matou sua carreira com uma das maiores dinastias da NBA. Quando chegou o prazo final da negociação, a liderança dos Warriors estava tentando conseguir Draymond Verde assinar uma prorrogação, mas ele resistia em fazê-lo. Do nada, mas sem surpresa, o Golden State decidiu trocar Poole pelos Wizards e conseguiu Chris Paulo num acordo tripartido com o Fênix Sóis. Não demorou muito para Green assinar a prorrogação e permanecer no time que tanto ama.

Draymond Green diz que nunca soube o quanto o vídeo explodiuTwitter: @JamesBurnes8

O comentário que selou o destino de Jordan Poole

A revelação veio durante um dos Pablo Torres mostra, ‘Pablo Torre descobre’. Ele falou com prêmio acadêmico diretor vencedor Ezra Edelman, que parecia relutante em contar tudo. Mas Torre viu um texto onde é revelado este comentário de Poole a Green. Durante esta troca, Torre e Edelman não analisamos a frase para explicar o que Jordan Poole quis dizer e ao mesmo tempo explicamos o motivo pelo qual ela dirigiu Draymond Verde explodir. Assim que Torre obteve uma segunda confirmação de uma fonte diferente, ele decidiu divulgar a história e agora ela é pública. Mas vamos ver qual foi o comentário e tentar explicar como as coisas pioraram tanto.

Você está com uma mochila cara por 30. Jordan Poole para Draymond Green.

Poole chamado Draymond Verde uma mochila como forma de dizer a ele Stephen Curry o carrega há todos esses anos. A parte cara se deve à situação financeira em que ambos os jogadores se encontravam naquele momento. Estado Dourado estava passando por momentos difíceis em termos de fluxo de caixa e Green estava ansioso com a possibilidade de jogar sua última temporada com o time. Todos esses pontos convergiram naquele momento, naquela frase que realmente fez Draymond explodir. E essa, senhoras e senhores, é a razão pela qual Dray deu um soco em Jordan. Ninguém deveria tolerar qualquer tipo de violência, mas você justifica as ações de Draymond Green depois de ouvir o que Jordan Poole disse-lhe? Pablo Torre desenterrou mais uma vez a terra e encontrou o que procurava.