A governadora republicana Kristi Noem teve um caso de anos com o conselheiro de Trump, Corey Lewandowski, de acordo com várias fontes

Dakota do Sul Governador Kristi Noem esteve envolvido em um caso de anos com Donald Trumpex-gerente de campanha e conselheiro Corey Lewandowski, de acordo com várias fontes. O caso tem sido um segredo aberto nos círculos políticos republicanos há anos, com uma testemunha lembrando-se de tê-los visto se beijando no bar de um hotel durante a Conferência de Ação Política Conservadora de 2021 em Orlando, Flórida. Outra fonte afirmou ter testemunhado pessoalmente Noem “sentado em seu [Lewandowski’s] colo “e” brincando de agarrar “no resort de Trump em Mar-a-Lago em dezembro de 2020.

“Ele está 100% transando com ela”, disse uma fonte familiarizada com o relacionamento. Nenhuma imagem dos dois juntos apareceu, mas testemunhas descreveram seu comportamento como “absurdamente flagrante e público”. Noem, 51 anos, mãe de três filhos, é casada com o marido Brionque teria saído da mansão do governador em Pierre há cerca de dois anos.

Apesar do caso, Menção recentemente endossou Trump para o 2024 Republicano nomeação presidencial, levantando especulações de que ele pode escolhê-la como sua companheira de chapa. Ambos Trunfo e especialistas políticos vêm considerando potenciais companheiros de chapa há meses, com Noem entre os nomes mencionados.

A própria Noem já foi considerada uma candidata em potencial para 2024, mas optou por não entrar na disputa, citando a candidatura de Trump como uma barreira para outros republicanos. “Por que correr se você não pode vencer?” ela perguntou em uma entrevista recente. No entanto, desde então ela deu seu apoio a Trump, chamando-o de “o lutador de que nosso país precisa”.

Noem tem a imagem de uma esposa e mãe dedicada

A notícia de Mençãoo caso com Lewandowski foi uma surpresa para alguns, dados seus valores conservadores e sua personalidade pública como esposa e mãe dedicada. No entanto, outros salientaram que os políticos são frequentemente sujeitos a padrões diferentes no que diz respeito às suas vidas pessoais.

“Não é de surpreender que os políticos tenham casos”, disse um analista político. “O que é surpreendente é que eles conseguem mantê-los em segredo por tanto tempo nos dias de hoje em que as mídias sociais e o escrutínio constante”.

O caso também levantou questões sobre o julgamento e a capacidade de liderança de Noem, especialmente devido ao seu apoio a Trump, que enfrentou inúmeras acusações de má conduta sexual. Alguns pediram a sua demissão, enquanto outros defenderam o seu direito à privacidade e às escolhas pessoais.