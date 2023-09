A herdeira do Kansas City Chiefs, Gracie Hunt, esquenta as redes sociais com a abundância de biquínis

Gracie Huntfilha de CEO do Kansas City Chiefs, Clark Hunt, se despediu do verão com uma série de fotos de biquínis escaldantes que deixaram seus seguidores maravilhados. À medida que a temporada de 2023 da NFL se aproxima, a herdeira de 24 anos participou de uma sessão de fotos glamorosa, mostrando seu físico deslumbrante e visual bronzeado.

Nas fotos, Gracie pode ser vista posando tendo como pano de fundo o mar, vestindo um biquíni multicolorido vibrante. Ela compartilhou as fotos no Instagram com a legenda: “O sol está se pondo em um verão incrível”. Seus seguidores rapidamente a elogiaram por sua montagem de verão. Um fã comentou: “Fim do verão, Smokin!!” enquanto outros a descreveram como “escaldante”, “espetacular” e “linda”. Outro admirador acrescentou: “Incendiando a internet… Gracie impecável”.

Gracie teve um verão agitado e agitado, enquanto viajava pelo mundo com sua família para comemorar o Chefes de Kansas City‘Vitória no Super Bowl. Ela explorou a África, visitando Victoria Falls e fazendo um safári. Ela também fez paradas no Canadá para o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Montreal e no Havaí, onde nadou com tubarões na Semana do Tubarão do Discovery Channel. Além disso, ela compartilhou fotos impressionantes de seu tempo em Aspen, Colorado, e postou várias fotos glamorosas de biquínis de Cabo San Lucas, México.

Ela voltará a Kansas City para a abertura da temporada

Apesar de suas aventuras emocionantes, Gracieo foco agora está voltando para Cidade de Kansas conforme a temporada regular da NFL se aproxima. Como torcedora devotada dos Chiefs, ela geralmente assiste à maioria dos jogos e provavelmente continuará a fazê-lo nesta temporada. Os Chiefs estão prontos para iniciar a defesa do título contra o Leões de Detroit na quinta-feira, 7 de setembro, no Arrowhead Stadium.

As aventuras de verão de Gracie cativaram seus seguidores, que aguardam ansiosamente sua próxima atualização. Com seu estilo de vida glamoroso e fotos deslumbrantes, ela se tornou uma sensação nas redes sociais, acumulando impressionantes 367 mil seguidores no Instagram. Suas postagens não apenas mostram suas viagens luxuosas, mas também fornecem um vislumbre de sua vida pessoal como filha de Tavia e Clark Hunt.