A história de Jimmy Fallon sobre o boneco de Timothée Chalamet é falsa, afirma o fabricante de bonecos

Jimmy Fallonestá contando bastante a história sobre o criador do Timothée Chalamet fantoche que ele usa no ‘Tonight Show’ … pelo menos segundo o cara, que diz que não teve nada a ver com o encerramento de uma das esquetes de Jimmy.

O negócio é o seguinte… Jimmy contou a história em seu novo podcast, “Strike Force Five” – ​​que ele lançou com outros apresentadores de talk shows noturnos Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyersdar João Oliver.



Força de Ataque Cinco / Spotify

No episódio de estreia do pod, Jimmy disse que Timothée não era fã da boneca sósia, e o plano era fazer com que o ator destruísse o boneco durante uma aparição no ‘Tonight Show’… isso é até Chris Alan, o criador do fantoche, entrou na conversa e disse que estava ofendido. De acordo com Jimmy, tudo foi então descartado.

Chris nos conta que ficou chocado ao ouvir Jimmy no podcast porque, segundo ele, é 100% falso. Ele diz que ninguém o procurou para matar o boneco… e, se o tivessem feito, ele não se importaria, porque o ‘Tonight Show’ comprou-o dele.

Agora, ele diz que teve uma conversa com a equipe de Timothée quando a estrela de “Dune” seria convidada do ‘Tonight Show’ em 2019. Chris diz que eles planejavam virar o roteiro para o apresentador com um fantoche de Fallon.

Chris preparou um em apenas 3 semanas, mas no último minuto a equipe de Timothée descartou toda a ideia.

Obviamente, não estamos falando de crimes capitais aqui, mas para ser justo com Chris… ele sente que a história do podcast de Jimmy o está pintando como um vilão.