A Hora do MMA com Aljamain Sterling, Raul Rosas Jr., Jared Cannonier, Anthony Smith, Loopy Godinez e Jessica-Rose Clark

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Aljamain Sterling reflete sobre sua perda do título do UFC para Sean O’Malley e antecipa sua luta de luta contra Mike Grundy no Polaris 25.

13h30: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição do On The Nose.

14h25 Raul Rosas Jr. relembra sua estrondosa vitória sobre Terrence Mitchell no Noche UFC.

14h50: Loopy Godinez reflete sobre sua grande vitória sobre Elise Reed no Noche UFC.

15h15: A agente livre de MMA Jessica-Rose Clark dá uma atualização sobre sua carreira.

15h45: Jared Cannonier passa por aqui para discutir o estado da divisão dos médios do UFC após a reviravolta titânica de Sean Strickland sobre Israel Adesanya.

16h10: Anthony Smith retorna para discutir seu próximo movimento após sua recente vitória sobre Ryan Spann.

16h40: Os Parlay Boys apresentam suas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

