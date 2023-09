A Hora do MMA com Chael Sonnen, Ian Machado Garry, Chris Curtis e Casey O’Neill

A Hora das Artes Marciais Mistas está (finalmente!) De volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Recapitulamos toda a loucura do UFC 293 no último sábado.

13h55: Chris Curtis, peso médio do UFC e companheiro de equipe de Sean Strickland, reage à vitória de Strickland no UFC 293.

14h15: Chael Sonnen volta ao show para reagir ao UFC 293 e todas as novidades do MMA.

15h: Peso meio-médio do UFC Ian Machado Garry reflete sobre sua vitória no UFC 293 e fala sobre seu próximo movimento.

15h25: Os Parlay Boys relembram sua escolha mais recente e GC recapitula suas seleções no UFC 293.

15h45: Casey O’Neil, peso mosca do UFC, faz uma prévia de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2 e fala sobre seu futuro na categoria.

