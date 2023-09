A Hora do MMA com Dricus Du Plessis, Robert Whittaker, Eric Nicksick, Kayla Harrison, Sergio Pettis e Chris Eubank Jr.

A Hora das Artes Marciais Mistas está (finalmente!) De volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

13h35: Kayla Harrison, bicampeã do PFL, retorna ao show.

14h Dricus Du Plessis reage à mudança no UFC 293 e à sua posição na categoria.

14h30: O técnico do Xtreme Couture, Eric Nicksick, analisa a vitória de Sean Strickland sobre Israel Adesanya no UFC 293.

15h10: O campeão peso galo do Bellator, Sergio Pettis, nos alcança em seu próximo movimento.

15h30: Chris Eubank Jr. entra no programa para falar sobre sua vitória na revanche sobre Liam Smith.

16h: Parlay Pals analisa as melhores apostas para o Noche UFC.

16h30: Robert Whittaker reage à luta principal do UFC 293 e ao que vem a seguir.

