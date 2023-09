A Hora do MMA com Sean O’Malley, Marlon Vera, Mike Perry, Jorge Masvidal e Korean Zombie

A Hora das Artes Marciais Mistas está (finalmente!) De volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Eu respondo todas as suas melhores perguntas no nariz.

13h40: Jorge Masvidal retorna para ver o card Gamebred Bareknuckle de sexta-feira e muito mais.

14h: O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, discute o nocaute que conquistou o título sobre Aljamain Sterling, sua ascensão como campeão, o que vem a seguir e muito mais.

14h30: Marlon Vera reflete sobre a grande vitória sobre Pedro Munhoz e a convocação de O’Malley para a revanche do campeonato.

15h: O superastro do BKFC Mike Perry passa por aqui para discutir seu novo contrato com a promoção de boxe, quem é o próximo para ele e muito mais.

15h25: Chan Sung Jung, também conhecido como “The Korean Zombie”, reflete sobre sua luta de aposentadoria contra Max Holloway, sua incomparável carreira no MMA e muito mais.

16h30: GC e Parlay Boys fazem suas melhores apostas para o UFC 293.

