A Hora do MMA com Valentina Shevchenko, JJ Watt, Tracey Cortez, Ciryl Gane, Amanda Serrano e Charlie Campbell

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Recapitulando o fim de semana selvagem do MMA com Noche MMA e muito mais.

13h45: Tracy Cortez, peso mosca do UFC, recapitula sua vitória sobre Jasmine Jasudavicius no Noche UFC.

14h10: Charlie Campbell conta sua vitória no UFC Noche e sua memorável promoção pós-luta.

14h30: A ex-campeã peso mosca do UFC Valentina Shevchenko reage ao polêmico empate dividido contra Alexa Grasso.

15h: Parlay Pals nas melhores apostas no Noche UFC e no UFC Vegas 79.

15h35: A campeã de boxe e lutadora do PFL Amanda Serrano faz uma prévia de sua defesa do título WBO contra Danila Ramos e muito mais.

16h: O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Ciryl Gane, fala sobre seu próximo passo após a vitória no UFC Paris sobre Serghei Spivak.

16h30: O ex-defensivo da NFL, JJ Watt, se junta a nós para assistir aos últimos 15 minutos do jogo Nottingham Forest x Burnley.

