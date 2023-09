A incerteza paira sobre a extensão do contrato de Tee Higgins com o Bengals

Tele Cincinnati Bengals enfrente uma situação complicada com o Star Wide Receiver Tee Higgins quando ele entra no último ano de seu contrato. As negociações entre as duas partes aparentemente estagnaram, causando especulação e incerteza em torno Higgins’ futuro com a equipe.

De acordo com Kelsey Conway, do Cincinnati Enquirer, o Bengalas e Higgins estão actualmente longe de chegar a um acordo. Esta notícia surge apenas um dia depois que os Bengals fecharam um enorme contrato de cinco anos no valor de US$ 275 milhões com o quarterback Joe Burrow, dos quais incríveis US$ 219 milhões estão garantidos. Interessantemente, Toca expressaram esperanças de elaborar um acordo que garantisse o futuro de ambos Higgins e Ja’Marr Chase, outro receptor de destaque. No entanto, a partir de agora, HigginsO caminho a seguir com os Bengals permanece obscuro.

Tee Higgins é o último da fila quando se trata de grandes extensões do Bengals

No início deste ano, o Bengalas havia estendido uma oferta a Higgins, de 24 anos, que ele recusou, conforme relatado por Conway. Se nenhum acordo for fechado, Higgins poderia encontrar-se sob a marca de franquia, que está projetada em pelo menos US$ 19,74 milhões após a temporada de 2023, de acordo com Over The Cap.

O ar estava repleto de rumores comerciais sobre Higgins no início deste período de entressafra, mas Higgins expressou seu desejo de continuar seu tempo com o Bengalas. Complementando esse sentimento o diretor de pessoal de jogadores de Cincinnati Duque Tobin, referiu-se a Higgins como “uma boa peça” para o time, negando quaisquer rumores sobre o jogador estar no bloco comercial.

Apesar das incertezas contratuais, Higgins permanece imperturbável. Dois dias antes da abertura da temporada do Bengals contra o Cleveland Browns, Higgins confessou não saber sobre o status de suas negociações contratuais. No entanto, ele enfatizou seu compromisso com a equipe. “Meu trabalho é entrar todos os dias e fazer o que faço de melhor – trabalhar e pegar a bola do número 9”, afirmou Higgins.

Tee Higgins falou abertamente sobre o rumo de suas negociações contratuais a partir daqui – agora que o acordo de Joe Burrow está fechado. Ele foi questionado se haverá negociações nos próximos dias. “Espero”#Bengalas@WCPOpic.twitter.com/Anks5FNvCs ? Caleb Noe (@CalebNoeTV) 8 de setembro de 2023

Suas estatísticas de desempenho são certamente impressionantes. Com um recorde de mais de 1.000 jardas recebidas por dois anos consecutivos, Higgins marcou seu território na NFL. Desde que foi pego pelo Bengalas na segunda rodada de 2020, ele marcou 19 touchdowns e possui 3.028 jardas recebidas na carreira com 215 recepções.

Dados os grandes negócios para Toca e a prorrogação prevista para Chase, Higgins pode ser confrontado com uma decisão desafiadora. Tyler Boyd, um colega wide receiver compartilhou sua opinião, afirmando que Higgins “pegou na ponta do bastão” quando comparado ao trio de craques do time. No entanto, Boyd foi rápido em destacar o valor substancial de Higgins.

O futuro imediato para uma extensão do contrato parece sombrio para Higgins. Conway deu a entender que o Bengalas podem não considerar Higgins em seu plano de jogo de longo prazo. Um cenário potencial poderia ver o Bengalas executando um acordo de tag-and-trade para Higgins no próximo período de entressafra, abrindo caminho para uma equipe disposta a investir mais do que o valor da franquia.