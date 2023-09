A incrível história de Frank Rubio, o astronauta que passou mais dias longe da Terra

A mau funcionamento em Soyuz MS-22 levou a um dos recordes mais incríveis da história aeronáutica.

Frank Rubioum americano de origem salvadorenha, retornou à Terra depois de passar 371 dias contínuos no espaço, um marco que é um crédito para NASAque se orgulha do pouso da espaçonave que trouxe Rubio de volta.

“Depois de 371 dias no espaço e 5.963 órbitas do planeta, o astronauta Frank Rubio está voltando para casa. A cobertura (em inglês) de seu retorno começa em breve, à meia-noite ET (0400 UTC), e o pouso está programado para 7h17 ET (1117 UTC) de quarta-feira”, escreveu a conta oficial da NASA no Twitter em espanhol.

O astronauta Frank Rubio retorna à Terra depois de passar 371 dias no espaço

Quando Rubio chegou à ISS

RubioA agonia de longe da Terra foi prolongada em março passado, quando foi relatada uma falha no circuito de resfriamento da Soyuz MS-22.

Um erro fez com que sua estadia fosse seis meses a mais do que o planejado. Isso quebrou o recorde anterior de Valeri Poliakov (437 dias) e Sergey Avdeyev (379).

A chegada do americano à Estação Espacial Internacional (ISS) ocorreu em 21 de setembro de 2022 ao lado de outros dois astronautas: Prokopiev e Petelin. A missão estava originalmente programada para terminar após seis meses.

Na quarta-feira, a Soyuz MS-23 desencaixou do módulo ISS Prichal duas horas depois de as portas terem sido fechadas.

Isso ocorreu às 07h54 GMT e a NASA já está trabalhando no pouso, que ocorreu em Jezkazgan, no Cazaquistão.

Vários veículos foram enviados para o encontro com o objetivo de trazer os astronautas para casa depois de mais de um ano longe da Terra.