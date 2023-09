A influência de Taylor Swift atinge novos patamares: Empire State Building ilumina-se com condimentos de estrela pop

Tele edifício Empire State na cidade de Nova York recentemente prestou homenagem à estrela pop Taylor Swift iluminando suas luzes icônicas em vermelho e branco, as cores do time de futebol de seu namorado Travis Kelce, o Chefes de Kansas City. Porém, o motivo da homenagem não foi pela música, mas pela escolha dos condimentos.

De acordo com TMZa homenagem foi inspirada em uma foto viral de Taylor Swift tomado em um Chefes jogo em que ela foi vista posando com um fã enquanto segurava um prato de frango com ketchup e molho ranch. A foto, que foi compartilhada em uma conta de fã de Taylor Swift, obteve mais de 32 milhões de visualizações e gerou uma tendência de pessoas compartilharem suas próprias fotos de ketchup e molho rancho.

O edifício Empire StateA decisão de aderir à tendência é uma prova do poder das mídias sociais e da influência das celebridades. Como observa o TMZ, “esse é o poder de Taylor Swift em 2023”.

Até Heinza popular marca de condimentos, capitalizou a tendência ao lançar uma garrafa de ketchup de edição limitada com uma mistura de ketchup e molho ranch chamada “Kranch.”

ESB postou a imagem no X

Embora alguns possam achar o tributo bobo ou trivial, é um reflexo de como a cultura pop pode influenciar até mesmo os marcos mais icônicos. Como disse um usuário do Twitter: “Taylor Swift é tão poderosa que fez com que o Empire State Building mudasse as cores de seus condimentos”.

No geral, a homenagem é uma forma alegre e divertida de mostrar apreço por uma das maiores estrelas pop do nosso tempo. Como Taylor Swift a própria disse uma vez: “Acho que é importante permitir-se sentir emoções cruas e reais em público”. Nesse caso, essas emoções cruas são apenas sobre condimentos.