A jogadora do OGC Nice, Beka Beka, está segura após ameaçar cometer suicídio enquanto estava sentada na beira do viaduto

OGC Legal meio-campista Alexis Beka Beka ameaçou saltar do viaduto Magnan em Nice, mas desde então foi retirado do local em segurança.

As negociações estavam em andamento com um psicólogo do clube no local, enquanto os serviços de emergência, bombeiros e militares estavam envolvidos na operação.

Esforços bem-sucedidos para salvar Beka Beka

O incidente estaria relacionado a um rompimento romântico. O meio-campista de 22 anos ingressou Legal em 2022 de Lokomotiv Moscou em troca de 12 milhões de euros, mas não jogou esta temporada. O viaduto tem cerca de 100 metros de altura, provocando perturbações na circulação na autoestrada A8.

A área de Nice onde ocorreu o incidente.Google Mapas.

O pelotão da gendarmaria rodoviária foi encarregado de proteger o trânsito, pois uma faixa estava cortada e havia longos engarrafamentos, enquanto a polícia ficava posicionada abaixo do viaduto.

Em resposta à situação, Legal cancelaram as suas actividades mediáticas programadas e criaram uma unidade de crise.

O Viaduto Magnan, em Nice.

As sessões de treino continuarão, mas a imprensa foi convidada a sair e uma conferência de imprensa planeada foi adiada.