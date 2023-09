A lenda dos Jets, Joe Klecko, reverte a posição de Aaron Rodgers e agora acredita que pode levá-los ao Super Bowl

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, Jatos a lenda Joe Klecko agora está cantando uma música diferente quando se trata de Aaron Rodgers. O recém-empossado Membro do hall da famaque inicialmente criticou a Jatos‘interesse no primeiro Empacotador Green Bay quarterback, mudou de idéia.

Quando questionado por TMZ se ele acredita no Jatos chegará ao Super Bowl este ano com Rodgers liderando o ataque, Jaula não hesitou, declarando, “Sim, acho que sim. Com certeza. Com nosso quatro vezes MVP, como você poderia não ir ao Super Bowl?”

Isto marca uma mudança significativa em relação à sua posição há apenas seis meses, quando expressou reservas sobre Rodgers juntando-se ao Jatos. Jaula já havia afirmado que não viu Rodgers adaptando-se à mentalidade da equipe e aos jovens jogadores. Ele chegou até a sugerir que Rodgers pode ser prejudicial para a química da equipe.

A confiança entre os membros do Hall da Fama Klecko e Rodgers dá o tom para o início da temporada da NFL

No entanto, Klecko’s opinião parece ter evoluído, provavelmente influenciada por Rodgers‘estreia impressionante na pré-temporada com um belo passe para touchdown de 14 jardas para o recebedor do segundo ano Garrett Wilson. O quarterback fará sua estreia na temporada regular com o Jatos na segunda-feira, 11 de setembro, enfrentando o Notas de búfalo no Estádio MetLife.

Jaulaum ex-atacante defensivo conhecido por sua época como parte do famoso Bolsa de Sacos de Nova Yorkregistrou impressionantes 78 sacks durante seus 11 anos com o Jatos. Sua mudança de opinião em relação a Rodgers adiciona uma reviravolta interessante à narrativa em andamento em torno da transição do quarterback para seu novo time.