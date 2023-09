A linha do tempo do divórcio de Kevin Costner, uma montanha-russa com um final abrupto

Kevin Costner dar Christine Baumgartner sementes destinadas a lutar contra o divórcio durante meses no tribunal – mas agora aquela viagem alimentada pela raiva chegou a um ponto insuportável com o seu acordo … o que torna esta retrospectiva de como eles chegaram aqui ainda mais surpreendente. .

Voltando ao início de maio – quando CB arquivado pela primeira vez terminar o casamento – esse rompimento teve todas as características de ser feio, começando com o fato de sua decisão de se divorciar completamente de Kevin o pegou de surpresa.

O que aconteceu nos 5 meses seguintes foi um dos divórcios de celebridades mais desagradáveis ​​​​da memória recente … apesar do fato de eles terem um acordo pré-nupcial em vigor.

Praticamente desde o início, Christine indicou que tinha planos de contestar a validade do acordo pré-nupcial – começando com o fato de que ela brigou sobre mudar da casa deles… embora o acordo pré-nupcial exigisse que ela saísse caso se divorciasse dele.

Depois de MUITAS idas e vindas no tribunal e da decisão de um juiz… Christine mudou-se pelo prazo determinado judicialmente no final de julho. Lembre-se de que Kevin disse que já havia dado a ela mais de um milhão de dólares para conseguir seu próprio apartamento.



28/07/23 ANTECEDENTES

Além do drama habitacional… havia a amarga questão da pensão alimentícia, que havia sido contestada por Christine desde o início. No início, ela pediu a um juiz que fizesse Kevin pagar incríveis $ 248.000 / mês para sustentar seus três filhos adolescentes.

Kevin, é claro, zombou disso … insistindo que o número realista provavelmente estava mais próximo de US$ 63 mil/mês. – e embora ele tivesse que desembolsar US$ 129 mil/mês como quantia provisória, o juiz acabou ficando do lado dele neste assunto, decidindo que os US$ 63 mil eram suficientes para sustentar as crianças.

Em meio a toda essa difamação e conversa sobre dinheiro, os Costners saíram de férias – duas férias diferentes, na verdade… e seus filhos puderam aproveitar as respectivas viagens com a mamãe e o papai. Christine os trouxe para o Havaí por uma semana, e então KC os levou para Aspen para algum QT.

Em agosto, estava de volta à mesa dos advogados… com Kevin e Christine prestando depoimento para resolver a questão do se Christine “entendeu” o acordo pré-nupcial que ela assinou antes do casamento em 2004… algo que ela e seus advogados argumentaram que pode não ter ficado totalmente claro para ela.



01/09/23 TMZ. com

Kevin e Christine apareceram vestidos com esmero para aquele depósito… e depois testemunharam novamente no tribunal para discutir mais pontos, incluindo dinheiro, rumores de parceiros e mais.

No final, um juiz também apoiou Kevin nisso – dizendo que o acordo pré-nupcial estava claro e ordenou que Christine pagasse um pouco mais de US $ 14 mil para cobrir os honorários advocatícios de Kevin por litigar esse mínimo detalhe.

Christine então sinalizou que não havia terminado de criticar … pedindo mais dinheiro de Kevin para cobrir seus honorários advocatícios, que ela estimou em US $ 885 mil.

Essa foi a última farpa há poucos dias… e parecia não haver fim à vista. Então, ainda esta semana, Christine e Kevin enterraram a machadinha em um movimento surpresa.

Como informamos… eles se estabeleceram, cujos termos estão sendo mantidos em sigilo por enquanto. Embora Christine parecesse estar levando L após L no tribunal, parece que ela pode ter conseguido uma pequena vitória no final – como nossas fontes nos dizem que ela saiu com mais dinheiro do que deveria nos termos originais de seu acordo pré-nupcial.