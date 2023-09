A localização solicitada pela FedEx é inválida ou não é suportada. Atualize o erro

Você já encontrou a mensagem de erro “A localização solicitada é inválida ou não é suportada. Atualize e tente novamente” ao tentar usar os serviços FedEx? Pode ser frustrante e confuso, especialmente se você precisar enviar ou receber um pacote importante. Nesta postagem do blog, exploraremos o que significa o erro de localização inválida solicitada pela FedEx e forneceremos possíveis soluções para colocar seu processo de remessa de volta nos trilhos.

O que significa “A localização solicitada é inválida ou não é suportada pela FedEx”?

A mensagem de erro “A localização solicitada é inválida ou não é suportada” normalmente aparece quando você tenta iniciar uma remessa ou acessar os serviços FedEx usando detalhes de localização incorretos ou não suportados. Localização refere-se à identificação e adaptação de serviços a um local ou região específica. A FedEx precisa de informações precisas de localização para garantir entregas tranquilas e confiáveis.

Aqui estão as soluções funcionais para resolver o erro “A localização solicitada é inválida ou não é suportada”:

Verifique a disponibilidade do serviço

A FedEx oferece vários serviços de remessa e nem todos os serviços estão disponíveis em todos os locais. O serviço específico que você está tentando usar pode não ser compatível na área selecionada. Para resolver isso, considere o seguinte:

Confira as opções de serviço : analise as ofertas de serviços da FedEx para o destino de remessa pretendido. Se o serviço selecionado inicialmente não estiver disponível, tente um serviço diferente (por exemplo, Expresso, Terrestre, Internacional, etc.).

: analise as ofertas de serviços da FedEx para o destino de remessa pretendido. Se o serviço selecionado inicialmente não estiver disponível, tente um serviço diferente (por exemplo, Expresso, Terrestre, Internacional, etc.). Confira áreas restritas: Certas regiões ou países podem ter restrições ao envio de determinados itens. Certifique-se de que sua remessa esteja em conformidade com quaisquer regulamentos internacionais de remessa.

Às vezes, informações incorretas da conta podem levar a problemas de localização. Vamos atualizar os detalhes da sua conta FedEx:

Faça login em seu Conta FedEx.

Procure o Perfil da conta seção no painel da sua conta; Clique nisso.

seção no painel da sua conta; Clique nisso. Em seguida, clique em Atualizar Informações pessoais e de cobrança.

Revise suas informações pessoais e de cobrança, certificando-se de que estejam precisas e atualizadas.

Verifique os detalhes do local

Vamos começar garantindo que você inseriu os detalhes corretos do local da sua remessa:

Endereços do remetente e do destinatário : analise cuidadosamente os endereços do remetente e do destinatário, incluindo nomes de ruas, números, cidade, estado e códigos postais. Fique atento a erros de digitação ou informações faltantes.

: analise cuidadosamente os endereços do remetente e do destinatário, incluindo nomes de ruas, números, cidade, estado e códigos postais. Fique atento a erros de digitação ou informações faltantes. Seleção de país: verifique se você selecionou o país correto para o remetente e o destinatário.

Um simples erro de digitação ou um detalhe esquecido pode levar a essa mensagem de erro. Reservar um momento para verificar novamente as informações pode economizar tempo e frustração.

Experimente um serviço diferente

Se você ainda estiver enfrentando o erro depois de tentar as etapas acima, considere usar um serviço FedEx diferente. Por exemplo, se você estava tentando enviar seu pacote via FedEx Express, tente usar FedEx Ground ou FedEx International. Diferentes serviços podem ter diferentes requisitos de localização e disponibilidade.

Se nenhum dos métodos acima funcionar ou você não tiver certeza sobre a causa do erro, é hora de entrar em contato com o atendimento ao cliente da FedEx. Eles são treinados para lidar com vários problemas e podem ajudá-lo a solucionar o problema. Você pode contatá-los através dos seguintes métodos-

Suporte ao Cliente FedEx Página : Link

: Link Ligue para o suporte da FedEx : 1800 209 6161

: 1800 209 6161 Forneça informações relevantes: ao entrar em contato com o atendimento ao cliente, forneça os detalhes da sua conta, informações de remessa e a mensagem de erro exata que você encontrou.

Se o erro ainda persistir, aqui estão mais alguns métodos que você pode tentar:

Limpar cache do navegador

O cache do navegador armazena dados temporários de sites e, às vezes, arquivos de cache desatualizados ou corrompidos podem interferir no funcionamento adequado do site da FedEx. Para limpar o cache do navegador:

Para Google Chrome

Clique no menu de três pontos no canto superior direito, vá para Mais ferramentase selecione Limpar dados de navegação.

Escolha o intervalo de tempo como Tempo todo.

Selecione Imagens e arquivos armazenados em cache e Cookies e outros dados do site antes de clicar em Apagar os dados.

Para Mozilla Firefox

Clique no menu de três linhas no canto superior direito.

Em seguida, selecione História e então Limpar histórico recente.

Escolha o intervalo de tempo como Tempo todo e selecione Tudo antes de clicar em Claro Agora.

ParaMicrosoft Edge

Vá para esta página no Edge-

Clique em Limpar navegação Dados no topo.

Clique no menu suspenso abaixo do Intervalo de tempo e selecione Tempo todo .

e selecione . Marque a caixa de seleção dizendo Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos em cache.

Feito isso, clique em Limpe Agora para limpar o cache.

Use o aplicativo móvel FedEx

Se você encontrou o erro ao usar o site da FedEx em seu desktop, tente mudar para o aplicativo móvel FedEx como alternativa. Às vezes, os aplicativos móveis têm funcionalidades diferentes e podem oferecer uma experiência de usuário mais tranquila.

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo ( Loja de aplicativos do Google ou Loja de aplicativos da Apple ) e procure por FedEx Móvel .

ou ) e procure por . Toque no aplicativo oficial nos resultados da pesquisa e depois toque em Instalar.

Uma vez feito isso, inicie o aplicativo FedEx e veja se você ainda enfrenta o problema.

Experimente um dispositivo diferente

É possível que o erro seja específico do seu dispositivo ou computador atual. Ao usar um dispositivo diferente, você pode determinar se o problema está isolado da sua configuração:

Mudar para outro dispositivo : Se você estava usando um computador, tente acessar o site da FedEx através de um smartphone, tablet ou outro computador. Se você estava usando um dispositivo móvel, mude para um computador.

: Se você estava usando um computador, tente acessar o site da FedEx através de um smartphone, tablet ou outro computador. Se você estava usando um dispositivo móvel, mude para um computador. Faça login e tente novamente: Use o novo dispositivo para fazer login na sua conta FedEx e tentar o processo de envio novamente.

Use o modo anônimo/privado

O modo de navegação anônima ou privada permite que você acesse sites sem usar cookies armazenados ou dados de cache. Isso pode ajudar a identificar se o problema está relacionado às informações armazenadas no seu navegador:

Abrir janela anônima/privada: dependendo do seu navegador, normalmente você pode abrir uma janela anônima/privada no menu ou usando atalhos de teclado.

Na janela anônima/privada, acesse o site da FedEx e tente o processo de envio novamente.

Experimente em um horário diferente

O tráfego intenso no site da FedEx às vezes pode levar a problemas técnicos temporários. Se o erro persistir, tente acessar o site em um horário diferente do dia, quando o tráfego provavelmente será menor:

Escolha horários fora de pico : Evite horários de pico, quando muitos usuários acessam o site, como durante o horário de almoço ou após o horário comercial.

: Evite horários de pico, quando muitos usuários acessam o site, como durante o horário de almoço ou após o horário comercial. Tentar novamente fora do horário de pico: acesse o site da FedEx fora do horário de pico escolhido e tente o processo de envio novamente.

Conclusão

Supere o erro da FedEx “A localização solicitada é inválida ou não é suportada” com uma solução de problemas abrangente. Verifique os detalhes, verifique os serviços, atualize as informações, experimente alternativas e use o modo de navegação anônima. Se os problemas persistirem, entre em contato com o atendimento ao cliente. Esperamos que este artigo resolva o problema e, se isso acontecer, informe-nos na seção de comentários abaixo.

