A mãe de Blueface esclarece os comentários dos ‘primos’ e critica Chrisean por causa do nascimento

Cara Azul dar Rock cristão provavelmente não são primos, afinal – é o que diz sua mãe em um esclarecimento muito necessário – mas ela tem muitos outros problemas com a mãe de seu novo neto.

Nós conversamos com Karlissa Saffold Quarta-feira em Los Angeles e perguntei o que ela quis dizer com reivindicar Blue e Chrisean pode estar relacionado . Como ela explica, há Dorseys em sua família, e quando ela descobriu que a mãe de Chrisean tem o mesmo nome de solteira… ela pensou que poderia haver uma ligação sanguínea.

No entanto, depois de mais algumas pesquisas, Karlissa diz que não acredita mais que seu filho e Chrisean sejam realmente cuzzos… embora ela ainda queira que seja feito um teste de DNA, só para garantir.

Com a crise da árvore genealógica evitada… perguntamos a ela como o o nascimento caiu – ou seja, o fato de Blueface estar festejando em Miami, e não com Chrisean para a entrega.

Karlissa também tem mais farpas para Chrisean aqui, incluindo como ela surgiu com o menino nome.

Devemos também observar que Karlissa tem seu próprio reality show familiar em andamento com Blueface, seus irmãos e a própria Karlissa, chamado “CixoT”… e você deve imaginar que eles vão trazer Chrisean na mistura.

Mamãe está diretamente no canto de Blueface – apesar de alguns história feia – e não parece que um grande e feliz jantar de Ação de Graças em família com Chrisean esteja no futuro.