Nick Bosao jogador defensivo mais bem pago da história da NFL, voltou ao São Francisco 49ers depois de sua entressafra. A mãe dele, Cheryl Bosafalou com a estação de rádio Bay Area 95.7 O Jogo sobre o retorno do filho e o tempo que ele passou longe do time. Ela revelou que Nick estava malhando com seu irmão, Carregadores ponta defensiva Joey Bosae seu pai, John, durante sua resistência.

“Fisicamente, ele é um espécime”, disse Cheryl no “Willard e Dibs” show. “Literalmente, ele está em melhor forma do que nunca em sua vida. Ele é mais rápido do que era, está mais forte do que no ano passado, se você pode imaginar. Quero dizer, isso é tudo verdade.”

Cheryl também observou que Nick estava perdendo experiências importantes fora da temporada, como dizer aos repórteres locais que está na melhor forma de sua vida. Ela interveio para compensar o tempo perdido e garantir que todos soubessem que seu filho está pronto para partir. No entanto, ela também reconheceu que não há como substituir o futebol de verdade e que Nick precisará de algum tempo para colocar as pernas sob ele.

“Estou muito feliz que ele fará algumas repetições com Trent amanhã”, disse ela. “Você pode estar em ótima forma, mas se for enfrentar Trent Williams, você precisa de um pouco mais do que apenas estar em ótima forma. Estou muito, muito feliz por ele estar a caminho e por ter Quinta e sexta com seus meninos para colocar as pernas sob ele.”

Espera-se que Bosa jogue contra o Steelers

Apesar de ter perdido a maior parte da entressafra devido a negociações contratuais, espera-se que Nick esteja pronto para o Nove‘Jogo da semana 1 contra o Pittsburgh Steelers no domingo. Treinador principal Kyle Shanahan previu que Nick só perderia o jogo se estivesse com “barriga de cerveja” e fora de forma, o que Cheryl confirmou que não é o caso.

Se acreditarmos na avaliação de Cheryl, Nick está em ótimas condições físicas e pronto para dominar o campo. Seu trabalho árduo durante sua resistência deve valer a pena quando ele retornar ao time para a próxima temporada.