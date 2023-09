A mensagem envenenada de Coco Gauff para seus inimigos após vencer o Aberto dos Estados Unidos: Obrigada às pessoas que não acreditaram em mim

Coco Gauff enviou uma mensagem forte àqueles que duvidavam dela, agradecendo-lhes pela sua negatividade, após a sua vitória sobre o número 2 do mundo Aryna Sabalenka na final do Aberto dos EUA.

Gauff tem apenas 19 anos e está no início de sua carreira no tênis, mas já foi atacada pela negatividade e pelo escrutínio, apesar de ser adolescente.

E embora se diga frequentemente que o ódio é um bom motivador, não funcionou da forma que aqueles que procuram ver Gauff Fail teria desejado ao conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira no sábado.

A americana também demonstrou uma mentalidade forte ao perder o primeiro set por 2-6 para Sabalenka.

A jovem Coco Gauff se divertindo no Aberto dos Estados Unidos de 1998Twitter

Mesmo assim, ela respondeu e conquistou os próximos dois sets por 6-3 e 6-2 para realizar um sonho de tênis para ela e sua família e garantiu que os não-crentes estivessem cientes de que estavam do lado errado da história.

“Obrigado às pessoas que não acreditaram em mim” Gauff disse após o final da partida. “Para aqueles que pensavam que estavam colocando água no meu fogo, na verdade vocês estavam adicionando gás a ele.

“Agora estou realmente queimando muito agora.”

Quando começa a final de simples masculino?

Novak Djokovic Vai encarar Daniel Medvedev na final de simples masculino do Aberto dos Estados Unidos, após este último derrotar Carlos Alcaraz para chegar à sua quarta final de Grand Slam.

O jogo será transmitido pela ESPN e está programado para começar depois das 16h, horário do leste, no domingo, 10 de setembro.

É um tanto absurdo dizer que foi uma surpresa para o número 3 do mundo eliminar o número 1 do mundo, e Medvedev tentará despachar o número 2 do mundo para reivindicar seu segundo título do Aberto dos Estados Unidos.

Djokovic oferece apenas o quarto Aberto dos Estados Unidos à sua ilustre carreira para ampliar o recorde masculino de todos os tempos para a maioria dos títulos na carreira; e recuperará o primeiro lugar do mundo após a conclusão do torneio, independentemente de ganhar ou perder.