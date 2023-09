A mudança de Messi para Miami forçou a família a deixar para trás Hulk, seu amado cachorro

Cquando Lionel Messi fez a mudança de Barcelona para Miamiele não apenas deixou para trás a cidade que fez dele o o melhor jogador de futebol do mundo; ele também teve que fazer um decisão de partir o coração sobre um membro querido de sua família – seu leal cão de estimação, Hulk.

A decisão de deixar para trás Hulka Mastim Bordeaux de sete anosnão foi considerado levianamente e foi principalmente devido a preocupações com a saúde do cão.

A revelação veio à tona durante uma entrevista com Argentino comediante Migue Granados, que visitou Messi em seu Miami para casa e soube da difícil escolha da família.

Hulk está no Messis desde 2016

A intrigante conversa surgiu quando Granados brincando, sugeriu que ele poderia sequestrar Abuo poodle de estimação da família, durante a entrevista para seu Programa de streaming da OLGA.

Para sua surpresa, Hulkseu amado Mastim de Bordéusestava visivelmente ausente da cena.

Quando Granados perguntou sobre do Hulk paradeiro, Messi explicado, “Ele está em Barcelona, ​​o Hulk está lá. Ele é um pouco velho. Então tivemos que deixá-lo na casa que temos lá em Barcelona.”

Messi, que acolheu Hulk na família em 2016compartilharam sua alegria inicial em Instagramditado, “Novo membro da minha família. Obrigado, amor, por este lindo presente.”

Ao longo dos anos, ambos Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, postavam regularmente fotos e vídeos de Hulk nas redes sociais.

Messi reconheceu a ênfase que o movimento transcontinental em Julho teria colocado Hulkprincipalmente nesta fase da vida do cão.

Ele também revelou Granados que Hulk é “à beira” e pode precisar ser colocado para dormir em breve.

Os Mastins de Bordeaux, conhecidos por sua estatura imponente, vivem desde cinco a oito anosembora alguns possam viver até 11 anos.

Por agora, Hulk está recebendo cuidados na luxuosa casa de Messi em Castelldefelsum subúrbio localizado a 17 quilômetros de distância Camp Nouo icônico estádio do FC Barcelona.

Tudo Messi. Metade do preço

Família Messi se adaptando bem ao estilo de vida de Miami

Enquanto isso, Messi abraçou seu novo papel como rosto da MLS nos Estados Unidos enquanto jogava pelo Inter Miami CF.

Durante a entrevista, Messi ofereceu um vislumbre de sua rotina diária em Miamique inclui manhãs cedo para o café da manhã em família e o abandono escolar de seus três filhos, Thiago, Matheuse Ciro.

Ele e sua esposa costumam voltar para casa para tirar uma soneca ou para acompanhar seus programas favoritos.

Em certos dias, Messi parte para um treino matinal com o Inter Miami e, por volta das 15h, pegam as crianças e acompanham Thiago e Matheus ao treino de futebol na academia do clube.

Num momento sincero, Messi também compartilhou a possibilidade de ampliar a família, dizendo: “Gostaríamos que a garota chegasse.”