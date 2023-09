A NFL reintegra dois jogadores suspensos antecipadamente: quais são as novas regras da política de jogos de azar?

Ónos últimos dois anos, o NFL realmente reprimiu os jogadores que apostam em esportes. A suspensão mais notável ocorreu quando Calvin Ridley foi banido por uma temporada inteira por apostar em jogos da NFL, incluindo os de seu próprio time na época, o Falcões de Atlanta.

Nesta entressafra, mais suspensões foram aplicadas, já que a liga continua a enfatizar a eliminação do comportamento antes que se torne muito difundido aos seus olhos. Com um novo foco no tópico, a NFL decidiu revisar sua política de jogos de azar na sexta.

A nova política de jogos de azar da NFL

Em primeiro lugar, apostar em qualquer desporto durante o trabalho ainda é proibido, mas as punições são agora menos severas para apostas desportivas fora da NFL.

Para apostas em jogos da NFL, essas são as punições.

Suspensão de um ano para apostas em jogos da NFL

Suspensão de dois anos para apostas em jogos da NFL do próprio time

“Consertar jogo” resultará em banimento vitalício

Para jogos de azar em outros esportes que não envolvam a NFL enquanto estiver no local de trabalho.

Primeira violação: suspensão de dois jogos sem remuneração

Segunda violação: suspensão de seis jogos sem remuneração

Terceira violação: suspensão sem remuneração por pelo menos um ano

Dada a nova política, a NFL tomou a decisão de reintegrar dois jogadores suspenso por jogar antes do esperado. Leões de Detroit receptor amplo Jameson Williams e Titãs do Tennessee enfrentar Nicholas Petit-Frere poderão retornar às suas equipes na segunda-feira. Ambos foram suspensos por seis jogos durante a entressafra.