A noiva de Logan Paul, Nina Agdal, processa Dillon Danis e pede ordem de restrição

Dillon em Dan‘trolling on-line incessante de Nina Agda tem dirigido Logan Pauloa noiva de Danis a ponto de processar Danis e entrar com um pedido de ordem de restrição contra ele para impedir isso.

Agdal foi ao tribunal na quarta-feira para apresentar documentos, obtidos pela TMZ Sports, alegando que Danis postou coisas “desprezíveis” sobre ela mais de 250 vezes desde que sua briga com Paul foi anunciada no início deste verão.

Em seu processo, ela diz que sofreu humilhação, sofrimento emocional e danos à reputação… alegando que uma postagem que Danis fez em 20 de agosto 11, em particular, violou leis federais e estaduais.

Ela diz que como parte da postagem, Danis divulgou uma imagem sexualmente explícita dela, tirada de “um encontro romântico” que ela teve com uma pessoa há mais de 10 anos.

“Danis postou a fotografia – totalmente sem censura – de sua conta no X (Twitter), sem o consentimento do Requerente”, escreveu Agdal no processo. “Mais tarde naquele dia, Danis republicou a fotografia explícita para maximizar o número de visualizações que receberia.”

A modelo de 31 anos afirma que Danis só concordou em excluí-lo depois do Misfits Boxing – a organização. atrás de outubro 14 Danís vs. Inclinação de Paulo – ameaçou cancelar a luta a menos que ele a derrubasse.

Agdal acrescentou no processo que muitas das outras postagens de Danis a incomodaram… incluindo um tweet que ele fez em 26 de agosto. 28 que ela diz ter mostrado um vídeo dela de mais de seis anos atrás, onde ela falava sobre “seu desejo de intimidade durante um período de celibato”.

Ela afirma no processo que o vídeo foi armazenado em seu arquivo do Snapchat… “sugerindo que Danis havia hackeado [her] conta pessoal ou obteve o vídeo privado de alguém que o fez.”

Composto Getty Dillon Danis trolls Logan Paul com foto falsa de nudez de Nina Agdal



Ela está pedindo indenização não especificada no processo, mas quer nada menos que US$ 150 mil por violação da lei federal que proíbe o compartilhamento de imagens íntimas.

Quanto ao seu TRO, ela está pedindo a um juiz que proíba Danis de postar imagens sexualmente explícitas dela daqui para frente… na sequência das repetidas ameaças de Danis de divulgar mais imagens que poderiam ser prejudiciais à reputação de Agdal.

Da parte de Danis, ele não se desculpou pelas postagens nas últimas semanas… dizendo que elas têm ajudado a promover seu próxima luta com Paul.