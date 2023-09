A nova prisão de Tory Lanez teve vários presos assassinados neste ano

Além disso, em 4 de julho, o jovem de 25 anos Ricardo Saldívar o que encontrado morto em sua cela e funcionários do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia estão agora investigando sua morte como homicídio.

Também há violência com presidiários e agentes penitenciários… ainda neste mês, um ex-presidiário e criminoso sexual condenado foi considerado culpado em conexão com um incidente de 2020 em que foi acusado de atacar dois funcionários.

A instalação está equipada com uma cerca elétrica em todo o perímetro… mas vários presos conseguiram escapar ao longo dos anos.

Como informamos pela primeira vez, Tory terá a oportunidade de se manter ocupado e longe de problemas com empregos de laboratório qualificados e não qualificados que pagam entre US$ 0,08 e US$ 0,30 por hora.