A parte menos favorita de Dan Ige nas lutas do UFC APEX é o provocador irritante: ‘Ele está sempre gritando alguma merda’

Dan Ige aprendeu a abraçar a luta no UFC APEX, mas para ele definitivamente há desvantagens em toda a experiência.

Foi durante a pandemia que o UFC começou a realizar cards na arena interna da promoção, em Las Vegas. O APEX continua sendo um elemento básico para transmissões ao vivo, mesmo quando a promoção começa a conter cada vez mais cartões em arenas esgotadas em todo o mundo.

Devido ao espaço limitado, o público nos cartões APEX costuma ser escasso, principalmente com ingressos a partir de US$ 1.650 por meio do programa UFC VIP administrado pela On Location (outra empresa de propriedade da Endeavor assim como o UFC).

Ige, que mora em Las Vegas, disse que simplesmente entrar em sua caminhonete e dirigir 10 minutos até uma briga já é uma grande conveniência. Infelizmente, ele também descobriu um problema que decorre de lutar em uma arena onde há talvez 100 pessoas presentes.

“Toda vez que lutei lá, tinha um cara desordeiro”, disse Ige ao MMA Fighting. “Eu tenho que encontrar esse cara e dar-lhe um tapinha ou algo assim. Esse cara está sempre incomodando e não sei quem o deixa entrar!

“Porque custa US$ 1.500 para conseguir um ingresso. Esse cara de alguma forma entra sempre e está sempre gritando alguma merda. Isso está além do meu controle.”

Com tão poucas pessoas no APEX durante esses eventos, gritos e berros ecoam por toda a arena, e não há barulho suficiente para abafar uma voz particularmente irritante.

Segundo Ige, seu encontro mais recente com o questionador ocorreu em janeiro.

“Quando lutei com Damon Jackson, no primeiro round ele acertou um único [leg takedown], e eu acertei ele com um belo soco no olho, e ele chamou de cutucada no olho”, explicou Ige. “Até mostrou no replay que eu não cutuquei o olho dele nem nada. Foi um chute certeiro e ele pediu tempo. O árbitro deu um tempo limite para ele, então ele conseguiu seus cinco minutos ou algo assim, e eu fiquei ali sentado andando, meio chateado, porque já sabia que não foi uma cutucada no olho.

“Esse cara na multidão estava gritando ‘Seu trapaceiro!’ Apenas gritando, tentando dizer merda para entrar na minha cabeça. Eu queria tanto pular a gaiola. Ainda bem que meu irmão estava lá e disse ‘Calma’”.

Enquanto a gritaria continuava, Ige revelou que foi o treinador principal de Jackson quem finalmente decidiu enviar uma mensagem ao questionador na multidão.

“O técnico do meu oponente, Sayif Saud, gritou com o cara, dizendo: ‘Cale a boca! Dê-lhe respeito!’”, Disse Ige.

Ige finalmente silenciou o próprio questionador quando ele desferiu um nocaute brutal para finalizar Jackson no segundo round. Assim que a luta acabou, Ige finalmente permitiu que suas emoções transbordassem, o que incluiu uma explosão extra dirigida diretamente à pessoa que não parava de gritar com ele durante a luta.

“Eu nocauteei Damon Jackson e só me lembro de ir até a jaula e gritar”, disse Ige. “Eu estava gritando na direção dele. Eu não sabia quem ele era, mas só me lembro de ter gritado. Provavelmente arruinei a negociação dele em algum momento ou algo assim.

No UFC Vegas 79, Ige retorna ao APEX para sua luta no co-main event contra Bryce Mitchell, e não há como saber se o questionador voltará ou não.

Ige aprendeu há muito tempo como bloquear o ruído durante suas lutas, concentrando-se apenas no que seus treinadores gritam no escanteio. Mas ele admite que o APEX torna quase impossível não ouvir todo o resto.

“Quando você está no momento, você não está pensando nisso, mas quando você está naqueles pequenos intervalos, naquelas pausas, você olha em volta e tem umas sete pessoas aqui gritando”, brincou Ige.

“É apenas desrespeito. Como se alguns desses caras chegassem só para dizer merda, e é tipo, cale a boca.”