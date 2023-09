A porta da frente da Sharon Tate Murder House é vendida por US $ 127 mil em leilão

A porta da frente da casa onde Sharon Tate foi infamemente assassinado por Carlos Manson O culto de foi vendido em leilão… e o licitante com lance mais alto deu uma grande quantia de troco pelo pedaço da história sombria.

A porta foi vendida como cortesia da Julien’s Auctions… depois de 40 licitantes competirem pela descoberta única. O lance mais alto foi de US$ 127 mil. Foi projetado para render algo entre US$ 2.000 e US$ 4.000.