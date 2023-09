A prima de Rihanna, Tanella Alleyne, falece aos 28 anos

Rihannaprimo, Tanella Alleyne, teria falecido inesperadamente aos 28 anos em Barbados. Este infeliz acontecimento ocorreu apenas seis anos depois do irmão do cantor No lagoperdeu tragicamente a vida. Tanela foi sepultado na Igreja Paroquial de St. George, em Barbados, na segunda-feira.

O serviço fúnebre contou Rihannaa comovente canção “Lift Me Up” do cantor como uma homenagem enquanto familiares e amigos se reuniam para prestar suas homenagens, embora ainda não se saiba se a própria cantora estava presente.

Durante o elogio, Alleynea mãe adotiva, Julie-Ann Bryanlembrou-se dela com carinho como uma mulher que levou uma vida cheia de gratidão, exalando um nível notável de confiança e uma pitada de ousadia.

“Havia algo especial No“, disse ela de acordo com o Loop Barbados News.

“Ela era ousada e corajosa. Nosso amor um pelo outro estava aceso.”

Alleyne havia experimentado a dolorosa perda de sua irmã gêmea, Taneishaquando tinham apenas 14 anos.

Durante o serviço fúnebre, AlleyneA mãe adotiva expressou sua gratidão por ter tido a oportunidade de amar os dois.

No lago, perdeu tragicamente a vida no Boxing Day de 2017, quando tinha apenas 21 anos. Vale ressaltar que esse acontecimento devastador ocorreu um dia depois de ele ter passado o Natal com a conhecida artista, que também compareceu ao seu funeral para prestar-lhe homenagem.