A prisão de Chandler Jones dos Raiders lança luz sobre o passado familiar conturbado

NNovos detalhes surgiram sobre o incidente preocupante envolvendo Invasores de Las Vegas ponta defensiva Chandler Jones. Jones, que está ausente da equipe há várias semanas, foi preso na manhã de sexta-feira. O incidente parece ser o culminar do recente comportamento perturbador de Jones, que incluiu acusações contra a equipe e seu pessoal nas redes sociais.

Segundo relatos, Las Vegas a polícia prendeu Jones por supostamente roubar itens da casa de sua ex-namorada e queimá-los no quintal dela. A mulher havia entrado com uma ordem de restrição temporária contra Jones apenas um dia antes. Diz-se que Jones enviou mensagens para ela no Snapchat e visitou sua casa várias vezes, em clara violação da ordem. Câmeras de segurança da residência da mulher o capturaram em flagrante, e ele até enviou vídeos dele mesmo queimando seus pertences.

Inicialmente, ESPN reportou que Jones‘A prisão foi por violar uma ordem de restrição de violência doméstica. No entanto, é agora evidente que as suas ações foram mais extensas e perturbadoras do que inicialmente relatado.

O comportamento de Jones levantou sérias preocupações sobre seu bem-estar mental, já que ele também fez afirmações bizarras nas redes sociais, incluindo negar que o ex-jogador da NFL Aaron Hernández cometeu suicídio na prisão. Em uma transmissão ao vivo, Jones começou a chorar, aumentando ainda mais a confusão em torno de seu estado mental. Ele até alegou que havia sido hospitalizado contra sua vontade no início da semana.

Ele está em seu segundo ano com os Raiders

Jones, quatro vezes Pro Bowler, está atualmente na segunda temporada de um lucrativo contrato de três anos com o Invasores. No entanto, parece altamente improvável que ele jogue pelo time novamente, e sua carreira na NFL como um todo pode estar em perigo.

É importante notar que Jones vem de uma família problemática. Seu irmão mais velho, Jon Jones, é um conhecido lutador do UFC que também enfrentou diversos problemas pessoais e jurídicos. Jon tem lutado contra o abuso de drogas e álcool e se envolveu em altercações físicas, incluindo agredir sua noiva em Las Vegas no ano passado.

O Invasores divulgaram um comunicado sobre Chandler Jones‘ prisão, expressando sua preocupação com seu bem-estar e esperando que ele receba os cuidados necessários. A equipe está, sem dúvida, enfrentando uma situação desafiadora enquanto tenta lidar com esse incidente e seu impacto em seu elenco.