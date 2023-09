A proposta da Alpine para a Fórmula 1 é rotulada de ‘uma catástrofe’

Tele Grande Prêmio da Itália em Monza foi a confirmação de que Alpino tem um problema com sua unidade de energia.

A seleção francesa saiu do pódio em Zandvoort com Pierre Gasly para ambos os pilotos saírem no Q1 do GP da Itália, em uma pista que só gira em torno do motor.

Dados os problemas de potência do motor Renault, a equipe francesa propôs à FIA, e portanto às demais equipes, um regulamento para nivelar o desempenho da Honda, Mercedes, Ferrari e deles próprios até a temporada de 2026.

Algumas reuniões já foram marcadas, embora nenhuma decisão tenha sido tomada nesta fase.

Toto Wolff critica a ideia da Alpine

Os mais cépticos relativamente a esta possível regulamentação são Ferrari e Mercedesde acordo com A corrida.

“Acho que este seria o começo do fim”, Esse é o Wolffo Mercedes chefe da equipe, disse.

“Introduzir uma fórmula que sirva para todos não é possível e não é algo que Mercedes endossaria.

“Tocar em qualquer tipo de fluxo de combustível, ou BOP, é uma catástrofe e uma declaração de falência para F1. Isso nunca deveria ser falado.”

Algum suporte para Alpine

Por agora, Alpino recebeu apoio de Red Bullcujo chefe de equipe Christian Horner falou sobre o assunto.

“Acho que se houver um déficit em homologação, então é algo sobre o qual devemos ser sensatos”, disse ele.

“Caso contrário, você ficará preso por dois anos. Eu não seria avesso a uma discussão sensata.”

De acordo com algumas equipes no paddock, o déficit do motor Renault pode chegar a 20-30cv, uma enorme lacuna na F1.

No entanto, os regulamentos técnicos da FIA estabelecem que as unidades de potência só podem ser modificadas com o único propósito de melhorar a fiabilidade, segurança, poupança de custos ou alterações incidentais mínimas.

Parece que este debate continuará, sem que seja provável que se chegue a um consenso entre todas as equipas e fornecedores de motores.