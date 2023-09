A qualificação para a Copa do Mundo na América do Sul morreu: não faz sentido nem acompanhar 

Ninguém fala sobre isso, mas eu vou: a decisão de aumentar o número de vagas para a Copa do Mundo, que são disputadas nas eliminatórias sul-americanas, é no mínimo equivocada e no máximo mal planejada.

Como era? Qualificação para 10 times, que jogavam uns contra os outros duas vezes – em casa e fora. Após 18 rodadas, os 4 melhores ganhavam um lugar no mundial, mais 1 – uma vaga no playoff de um/duas partidas contra um adversário. Esse adversário foi a Austrália em 2022, a Nova Zelândia em 2018 e a Jordânia em 2014 (como você pode imaginar, havia uma alta chance de se classificar para o torneio, mesmo através do playoff). Então, eram 4,5 vagas.

Como é agora? A mesma qualificação com 18 jogos, mas agora são 6 vagas para a Copa do Mundo, mais 1 para o playoff. 6,5 vagas. Você pode dizer: “Apenas +2 lugares”. Mas eu respondo que tais mudanças finalmente quebraram a qualificação na América do Sul. Vou explicar o que está errado.

Pelo menos um time fraco se classificará para a Copa

Não consideramos a Bolívia e a Venezuela: eles ficaram nos últimos 2 lugares nas últimas 2 eliminatórias, com uma média de 0,61 pontos por jogo, sem contar os confrontos diretos. Eles são os principais azarões, na verdade, em cada jogo de acordo com as odds da Mostbet Portugal. Essas 2 seleções não irão à Copa, não se iluda. Mas todos os outros podem.

A Argentina tem Messi e outros, o Brasil tem 2 times repletos de estrelas, o Uruguai tem Nuñez, Bentancur e Valverde, a Colômbia tem Borré, Cuadrado, Diaz e Mina, o Equador tem Valencia, Caicedo e Estupiñán. Mas são apenas 5 times. E depois? Os candidatos para as últimas 1,5 vagas são Peru, Chile e Paraguai. Todos eles têm problemas.

Todos lembramos quando o Chile venceu a Copa América. Mas isso foi há muito tempo – agora eles são muito mais fracos. No último jogo, o único gol foi marcado por Vidal – um meio-campista de 36 anos que já joga fora da Europa há duas temporadas. A equipe ainda conta com Sánchez, que agora tem 34 anos e terá 37 quando a Copa começar. Há o defensor Maripan do Monaco, mas ele é uma estrela?

Os peruanos começam a qualificação com o elenco mais velho: a idade média é de 28,4 anos. Portanto, não é surpreendente que atualmente a seleção peruana valha menos que a venezuelana? No último jogo, os peruanos escalaram um time em que 7 dos 11 jogadores tinham pelo menos 30 anos. No início da Copa, muitos terão mais de 30. São os mesmos jogadores que não conseguiram se classificar para o último mundial, perdendo no playoff para a Austrália.

Não tenho nada contra o Paraguai. Mas o valor de transferência de seu elenco sem Almirón é de 87 milhões de euros, o mesmo que o do Chile. Claro, há jogadores da MLS e, por exemplo, do Grêmio e do Palmeiras, mas faltam estrelas.

No Mundial, uma equipe que perderá mais vezes do que vencerá nas eliminatórias vai jogar

Isso é chocante. Futebol é um jogo onde você precisa vencer. Vence muito – joga em grandes torneios, vence pouco – não joga. Simples assim. Era assim. Agora mudou. É suficiente vencer de vez em quando.

A última qualificação foi competitiva, mas com o poderoso Brasil e Argentina – 6 das 10 equipes perderam mais jogos do que ganharam. O Peru ficou em quinto lugar (7 vitórias e 8 derrotas) – não se classificou para o Mundial, pois perdeu no playoff. Mas com mais vagas, eles teriam ido ao Mundial sem problemas. A Colômbia, que ficou em sexto lugar com 5 vitórias em 18 jogos, também teria ido. Já o Chile, que perdeu 50% dos jogos da qualificação, teria jogado no playoff.

Brasil e Argentina podem garantir sua classificação para o Mundial após a primeira rodada

Vamos pegar a última qualificação. O sexto lugar teve 23 pontos, o sétimo teve 19. Nas eliminatórias anteriores, eram 26 e 24 pontos, respectivamente. Portanto, para se classificar para o Mundial, 9 vitórias são suficientes, para o playoff – 8. Suponha que a Argentina perca para o Brasil no primeiro jogo das eliminatórias, mas vença os outros oito (24 pontos), e o Brasil vença 9 de 9 (27 pontos). Então, por que as equipes deveriam continuar jogando? O primeiro lugar não oferece vantagens sobre o sexto: tanto o vencedor da qualificação quanto a equipe média começarão o torneio de 2026 na fase de grupos.

Claro, nas primeiras 9 rodadas, as equipes podem não atingir a marca de 24 pontos, mas em 11-12 rodadas, certamente.

O que pode ser mudado?

A solução mais simples é “roubar” essas 2 vagas garantidas para a América do Sul e dar a cada Mundial ao continente que se destacou mais. Se as equipes realmente têm um nível tão fantástico que 60-70% delas devem jogar no Mundial, ótimo – a qualificação pode não fazer sentido. Mas se não, a luta por vagas será tão feroz quanto antes.

Uma solução alternativa é cooperar com outro continente. Dica: é o de cima. A América do Norte também ganhou mais vagas para o Mundial devido à expansão. Poderíamos jogar fases de grupos com as seleções norte-americanas em grupos de 5-6, das quais 2-3 se classificariam para o Mundial. Sim, ainda é fácil para Brasil e Argentina, mas são 8-10 jogos em vez de 18 – não há tempo para relaxar em 50% dos jogos, e há menos jogos sem sentido.