A que horas é a Copa do Mundo de Basquete da Fiba entre EUA x Lituânia e onde assistir nos EUA?

Tele Estados Unidosos favoritos para vencer o Copa do Mundo de Basquete Fiba 2023continuará sua participação no torneio disputado nas Filipinas, Japão e Indonésia, mas neste domingo terá seu jogo mais difícil, quando enfrentar Lituânia em um duelo de equipes invictas.

A partida do Grupo J EUA-Lituânia promete ser um confronto emocionante entre duas equipes com uma rica história internacional no esporte.

É um duelo de equipes invictas, já que ambas as equipes venceram os primeiros quatro jogos, e vai determinar qual equipe terminará na liderança do grupo, onde é a favorita para ocupar as duas primeiras posições e chegar às quartas de final.

O Estados Unidosconhecido por seu domínio no basquete mundial, é sempre um time a ser respeitado em qualquer torneio e hoje é o principal candidato à recuperação do título, conquistado pela última vez em 2014. Com uma mistura de talentos jovens e experientes, mas sem o estrelas do momento, a seleção dos EUA buscará manter o status de uma das equipes mais fortes do mundo.

LituâniaO , por outro lado, é um time com grande tradição no basquete. Eles foram vice-campeões olímpicos e campeões europeus no passado. Com uma forte base de jogadores talentosos competindo nas melhores ligas da Europa e da NBA, a Lituânia espera causar uma surpresa no torneio e provar que também pode ser candidata ao título.

A que horas começa os EUA x Lituânia na Copa do Mundo de Basquete da Fiba?

O jogo entre EUA e Lituânia terá início neste domingo às 8h40 ET, 5h40 PT.

Onde posso assistir EUA x Lituânia na Copa do Mundo de Basquete da Fiba?

O jogo EUA x Lituânia da Copa do Mundo Fiba será transmitido pela ESPN2.

Os espectadores também podem assistir ao streaming do jogo na Fubo TV, Sling TV ou no Courtside 1891.