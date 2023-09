A que horas é o evento da Apple? Onde assistir online a revelação do iPhone 15

Taqui está um evento especial realizado todos os anos por Maçã em setembro, quando lançam o novo iPhone, junto com outras criações prontas para lançamento que a empresa de tecnologia lançou no ano passado.

Serão revelados detalhes sobre quais novos iPhones estão sendo lançados, quais recursos eles oferecem para os clientes aproveitarem e, o mais importante, quanto custarão em comparação com os modelos dos anos anteriores.

Apple lança fone de ouvido Vision Pro

Muitos pensam que o iPhone 15 será a maior atualização e evolução do produto desde o lançamento do primeiro, o que significa que há potencialmente muito o que as pessoas podem esperar no próximo evento da Apple.

Qual é o preço do iPhone 15?

Uma das poucas coisas que ainda não se sabe ao certo sobre o iPhone 15 é o preço, mas muitos, como a Forbes, relatam que poderia ser o seguinte:

iPhone 15: a partir de US$ 799 (inalterado)

iPhone 15 Plus: a partir de US$ 899 (inalterado)

iPhone 15 Pro: a partir de US$ 1.099 (aumento de US$ 100)

iPhone 15 Pro Max: a partir de US$ 1.299 (aumento de US$ 200)

Quando será o evento da Apple em setembro de 2023?

Este lançamento foi batizado de ‘Wonderlust’ pela Apple, que é o tema do evento.

O evento da Apple acontecerá na terça-feira, 12 de setembro, às 13h ET/10h PT nos EUA.

Isso equivale às 18h BST para quem assiste do Reino Unido.

Onde será o evento da Apple em setembro de 2023?

O evento ‘Wonderlust’ da Apple será realizado no Steve Jobs Theatre no Apple Park em Cupertino, Califórnia.

Como você pode assistir ao evento da Apple de setembro de 2023?

A maneira mais simples de acompanhar o próximo evento da Apple é acessar o canal da Apple no YouTubeonde já criaram o espaço reservado para o evento ao vivo, para que você possa marcá-lo e assisti-lo gratuitamente.