A que horas é o MTV Video Music Awards? Canal de TV, onde assistir online e agendar

Óum dos maiores eventos do música O calendário da indústria está chegando rapidamente, à medida que fãs e artistas se preparam para o MTV Video Music Awards.

Também conhecido como MTV VMAs, haverá uma programação repleta de estrelas de apresentadores, artistas e muito mais envolvidos para tornar esta noite memorável para a música.

Prêmio MTV Video Music 2022PA

Uma das manchetes é que Nicki Minaj está assumindo o papel de mestre de cerimônias, além de se apresentar no show.

Em termos da corrida dos indicados deste ano no 2023 MTV Video Music Awards, Taylor Swift é a protagonista, pois tem 11 anos, enquanto SZA não fica muito atrás com oito. Com seis cada, há BLACKPINK, Olívia Rodrigo, Gato Doja, Miley Cyrus e Nicki Minaj.

Beyoncé conseguiu a cobiçada indicação de artista do ano no VMA de 2023. Mais, Shakira receberá o Prêmio Video Vanguard durante a cerimônia, enquanto Diddy será homenageado com o Global Icon Award.

Quando será o MTV Video Music Awards de 2023?

Falta apenas mais um dia de espera para quem quiser ver os VMAs da MTV de 2023, que começarão na terça-feira, 12 de setembro.

O show principal terá início às 20h ET, mas também haverá um pré-show, que começará às 18h30 ET.

Onde estão os 2023 MTV Video Music Awards?

O MTV VMAs deste ano acontecerá no Prudential Centerque fica em Newark, Nova Jersey.

Como assistir ao 2023 MTV Video Music Awards?

A principal forma de assistir aos VMAs da MTV é na MTV via televisão a cabo. A cerimônia também será transmitida simultaneamente pela CMT, Comedy Central, Logo, BET, BET Her, MTV2, VH1, Nickelodeon e Paramount Network.

Existe uma maneira de assistir gratuitamente no Paramount +, pois eles oferecem um teste gratuito na primeira semana.