A raiva de Ancelotti contra Vinicius: Você não pode jogar assim…

Vinicius Junior pode ser a estrela do show de Real Madridmas ele não escapou da ira de seu treinador e da mídia ao retornar de uma lesão contra As palmas.

O brasileiro esteve ausente após quase um mês afastado devido a lesão antes de retornar.

“A estreia amarga e surpreendente de Vini após a lesão devido às brigas que teve com Ancelotti”, disse a Gol TV ao mostrar algumas imagens do atacante na partida contra o Las Palmas com uma série de discussões com seu treinador.

“Ancelotti parece não estar muito satisfeito com a colocação de Vinicius e o brasileiro parece um tanto farto, como se não soubesse muito bem o que o treinador está pedindo dele”.

“Jogue mais aberto”, diz Ancelotti, segundo a emissora de TV, enquanto Vini responde com um gesto arrependido.

Mas quando o treinador demonstra o seu descontentamento com o que Vini está a fazer é quando se levanta do banco e se dirige ao seu jogador nestes termos e com gestos que dizem tudo.

“Você não pode jogar assim, você não pode jogar assim…” Ancelotti insiste.

Pouco depois, ao apito final, as imagens mostram Vini caminhando em direção ao vestiário e Ancelotti passando no sentido contrário, mas eles não se cumprimentam.