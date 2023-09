A rapper ChriseanRock transmite polêmica ao vivo ao dar à luz

Raplicativos ChriseanRock fez uma transmissão ao vivo do nascimento de seu primeiro filho, um filho chamado Chrisean Malone Jr.na manhã de domingo.

A artista de 23 anos confiou à sua mãe, charla malonecom a incumbência de filmá-la durante o parto normal, ocorrido dentro de um hospital.

Durante todo o processo trabalhista, ChriseanRock manteve seu estilo característico ao aparecer ao vivo no Instagram, com longos cílios postiços, unhas de acrílico azul, três gargantilhas de diamantes e um relógio de diamantes.

Comentários de ChriseanRock durante o parto

Em meio às contrações, ela expressou suas preocupações à equipe médica, incluindo preocupações com o risco de sufocamento do bebê, o formato da cabeça do bebê, os instrumentos médicos em uso e a possibilidade de o bebê defecar durante o processo.

Em determinado momento, quando ChriseanRock mencionou que não conseguia sentir muita coisa enquanto fazia força, uma enfermeira a tranquilizou sobre a eficácia da epidural.

Durante o processo de parto, uma enfermeira aconselhou-a a não ficar em pé, pois isso poderia prolongar o trabalho de parto, ao que ela respondeu com a ideia de que ficar em pé poderia ajudar o bebê a sair mais rápido.

Antes da chegada do bebê, ela exclamou com humor sua impaciência e ansiedade para que o nascimento ocorresse.

Então, ChriseanRock pediu à mãe, que apoiava com cubos de gelo e pomada labial, que parasse de filmar assim que o bebê nascesse, expressando seu desejo de manter o recém-nascido fora das câmeras.

Após o nascimento, ChriseanRock elogiou os profissionais médicos e enfermeiros pelo excelente atendimento e compartilhou uma história no Instagram com a madrinha, Lisa Jonessegurando seu filho recém-nascido.