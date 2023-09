A reação de Steph Curry às dicas de beleza de Ayesha é HILARIOSA

Ayesha e Steph Curryconhecidos por suas enterradas e bom humor, recentemente presentearam seus fãs com um vídeo cheio de risadas.

Em um clipe hilário, a dupla decidiu experimentar pela primeira vez um produto de beleza chamado GuaSha.

Veja a reação hilariante de Steph Curry à dica de beleza de Ayesha

Ayesha e Steph Curry postam um vídeo HILÁRIO de sua rotina de belezaMarca English

O que tornou tudo ainda mais divertido foi que Steph usou o produto na barba, enquanto Ayesha fazia perguntas divertidas sobre sua rotina de beleza.

O vídeo foi um vislumbre delicioso de seu relacionamento encantador e deixou seus seguidores em crise.

Esta não foi apenas uma postagem aleatória; foi compartilhado na conta oficial do Instagram da marca de produtos de beleza de Ayesha, Sweet July Skin.

O momento não apenas mostrou seu senso de humor, mas também deu aos fãs uma prévia de sua rotina de cuidados com a pele.

Os fãs não puderam deixar de apreciar a abordagem prática do casal em relação ao autocuidado e sua disposição de dar boas risadas com todos.

Ayesha e Steph Curry continuam a conquistar nossos corações não apenas com suas proezas no basquete, mas também com seus momentos genuínos e bem-humorados na vida cotidiana.

Steph Curry mostra ao mundo porque ele é o maior atirador de todos os tempos!