A reação hilariante de Travis Kelce ao ver Mark Cuban atirando com Taylor Swift

EUé natural que um empresário como Marcos Cubano quer um pedaço da torta enorme Taylor Swift está trazendo para a NFL devido ao seu romance com Travis Kelce. Só os números de sua primeira visita ao Arrowhead Stadium são recordes e o efeito que está causando nas redes sociais ainda está em seus estágios iniciais para começar a ser quantificado. Enquanto o Dallas Mavericks proprietário, Marcos Cubano Achei que ele queria atirar em Taylor Swift, dizendo a ela que namorar um de seus jogadores provavelmente seria uma ideia melhor. Ele estava obviamente brincando, mas a reação de Travis Kelce é tão hilária quanto os comentários iniciais de Cuban. Aqui está o que Mark disse em Primeira tomada da ESPN: “Taylor, se você está ouvindo, desculpe Travis, termine com ele. Eu tenho um monte de caras solteiros e bonitos que jogam no Dallas Mavericks.”

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

Depois do plug sem vergonha, Taylor Swift realmente não disse nada, mas Travis Kelce fez. Como uma forma de também entrar em ação e ao mesmo tempo confirmar que ele provavelmente está namorando Taylor Swift, Kelce perguntou a Mark Cuban para assiná-lo em um contrato de 10 dias. Mesmo que ele não jogue basquete, certamente isso seria suficiente para atrair Swifties para Dallas para um jogo do Mavericks. Piadas à parte, não há como Travis Kelce ser bom no basquete e Taylor Swift também parece estar se divertindo muito com ele. Melhor sorte da próxima vez para Mark Cuban, pelo menos ele conseguiu filmar na televisão a cabo. Nós suspeitamos disso Mania Kelce/Swift continuará enquanto este novo casal permanecer junto. É realmente parte da conversa nacional.

Taylor Swift está atraindo todos os Swifties para a NFL

É incrível ver o efeito Taylor Swift está tendo no NFL em meio ao seu mais recente romance com Travis Kelce. Embora alguns de seus leais Swifties não consigam se tornar fãs desse esporte. Há muitos que não acompanharam a NFL e passarão a acompanhá-la devido à presença de Taylor nos estádios. Esportes de recepção informou recentemente que Taylor Swift visitará o estádio do New York Jets quando o Chefes de Kansas City visitar no próximo fim de semana. Já podemos imaginar o tipo de números que Taylor Swift atrairá para o NFL quando ela visita. A liga deveria considerar cortar um pedaço dessa torta para ela também.